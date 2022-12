Carmen Campuzano celebró 10 años de sobriedad: así se mantiene lejos del alcohol en las fiestas

Hace unos años, Carmen Campuzano era una reconocida modelo. Desafortunadamente, sus adicciones y el problema de salud que tuvo en la nariz poco a poco fueron deteriorando su imagen pública.

El consumo de alcohol fue uno de los excesos con los que la modelo lidió por largo tiempo. No obstante, hace 10 años tomó la decisión de abstenerse a esta sustancia.

Carmen Campuzano cumplió 10 años sobria: así se cuida del alcohol en las fiestas



Navidad, Año Nuevo, posadas y demás cenas navideñas y fiestas de esta época suelen caracterizarse por la presencia de bebidas alcohólicas.

Sin embargo, desde hace 10 años, el alcohol no tiene espacio en la vida de Carmen: ni en esta temporada de fiestas ni en cualquier otro momento.

“Yo no bebo ni una gota de alcohol. Sí fumo tabaco, pero no toco nada que no debo de tocar”, expresó para ‘Sale el sol’, el 28 de diciembre de 2022.



Campuzano explicó que cuando las demás personas beben a su alrededor, como posiblemente pase en la cena de fin de año, simplemente espera que brinden a su salud.

“Que se tomen ellos una copa a mi salud, porque yo no bebo nada. Yo no pruebo ni una gota”.



Mantenerse ajena al alcohol por una década es un esfuerzo que ha tenido un impacto positivo en su salud y vida personal y profesional

De hecho, el aspecto profesional es un factor muy importante que la impulsa a continuar su camino libre de bebidas alcohólicas.

Carmen se dedica a dar conferencias a personas que lidian con adicciones, por ello, considera de vital importancia que sus palabras y consejos sean congruentes con su estilo de vida.

“Debe de haber una congruencia con lo que estoy haciendo con las personas, encaminándolas otra vez a que retomen su vida. Entonces, yo debo de estar en mi centro, en mi armonía, en paz con Carmen”.

A pesar que Campuzano se siente muy contenta con sus 10 años de sobriedad, destacó que no sólo celebra este logro en aniversarios importantes.

“Yo celebro todos los días. Sintiéndome bien”.



La exmodelo también señaló que en este año vivió un momento importante en su vida profesional puesto que se graduó como conferencista internacional, respaldada por una coach de la Universidad Española.

“Para mí es muy importante entregarles las herramientas. Todo lo que les pueda brindar a las personas que confían en esta mujer para que vuelvan a vivir bien. Que se den esa oportunidad, que se renueven y reinventen como yo”.