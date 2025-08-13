Carmen Campuzano se somete a cirugía tras “perforación” en la nariz a causa de unos lentes

Video Carmen Campuzano estuvo a punto de perder su nariz, su duro después de las sustancias

Carmen Campuzano se sometió a una nueva cirugía plástica tras “perforación” en la nariz a causa de unos lentes.

La modelo reveló a ‘Ventaneando’ que la intervención no tuvo nada que ver con la infección bacteriana que sufrió en el pasado, ni con el accidente vial de 2002 ni mucho menos se debe al consumo de sustancias sino por usar unos lentes en mal estado.

“Fíjate que yo tuve una situación con unos lentes, se me cayeron, se les cayó la gomita y me perforaron esta parte de aquí del costado de la nariz (señala el puente nasal). Pero, no quedó ahí… Como abajo está el implante, esto obviamente trajo consecuencias, o sea, se infectó… Sí, por el tipo de ranura que causó el metalito de los lentes”, contó en la emisión del 13 de agosto.

La actriz, de 54 años, explicó que su médico, además de contar con la especialidad en cirugía plástica tenía conocimientos en la microcirugía microvascular, lo que haría que la disección que estaba por realizarse fuera “más precisa” y sin posibilidad de comprometer su salud.

“Son unas lupas especiales, y obviamente son, pues agujas especiales, todo esto es con mucha precisión y… bueno, pues que van a ser todo lo maravilloso porque van a everter (sic) la cicatriz que está hacia abajo”, señaló sobre el nuevo procedimiento.

En cuanto a la bacteria Leptospira que la afectó años atrás, y que le dejó secuelas que aún padece, Carmen Campuzano subrayó que “afortunadamente" este microorganismo ya no existe en su cuerpo. Sin embargo, reconoció que todavía debe mantener cuidados extremos por su prótesis.

“Obviamente debo tener muchisisísimo cuidado con la cuestión del implante. Yo tengo que usar una bomba como la de los bebitos, nada más que de adulto, ¿verdad?, gigante, para poder limpiar mi nariz”, dijo.

“Todos los días, un implante nasal requiere un tipo de higiene muy particular”, sentenció.

Carmen Campuzano reaparece tras nueva cirugía nasal

Luego de que se transmitiera su entrevista con ‘Ventaneando’, Carmen Campuzano reapareció en redes para revelar que su cirugía “había sido todo un éxito” y, aunque no dio muchos detalles sobre su nueva intervención, prometió que en los siguientes días haría “un video” para hablar del tema.

“Quiero informarles personalmente que la cirugía que me realizó el extraordinario especialista en microcirugía microvascular, el doctor Raúl Granados Martínez, ha sido todo un éxito”, expresó.

Así reapareció Carmen Campuzano tras someterse a nueva cirugía en la nariz. Imagen Carmen Campuzano / Instagram



“Publico este video para que todos estén tranquilos. También es claro que no hay ninguna secuela de ningún tipo, pero en cuanto esté más restablecida les haré un video personalmente”, concluyó.