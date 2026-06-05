Carlos Vives Carlos Vives, amigo de Shakira, recuerda polémica por ‘like’ a una foto de Piqué con Clara Chía El cantante habló sobre cuando, en 2023, desde su cuenta de Instagram se dio ‘like’ una postal del exfutbolista con su nueva novia. Él fue acusado entonces de “alta traición” a la colombiana, con quien mantiene una amistad de muchos años.



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Video Shakira muestra su mejor sonrisa luego de que Piqué se exhibiera en redes con Clara Chía

Carlos Vives vivió un divertido momento luego de que le recordaran la polémica que lo alcanzó después de que un ‘like’ desde su cuenta de Instagram apareciera en un ‘post’ que contenía una fotografía de Gerard Piqué y Clara Chía.

La situación se dio en mayo de 2023 cuando fanáticos de la colombiana criticaron al cantautor por un ‘me gusta’, desde su perfil en la red social, a la publicación que el español hizo y que incluía una postal en la que aparece con su novia.

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Entonces, Vives afirmó que dicha reacción había sido “un accidente de oficina” pues tiene “gente que trabaja para eso”.

“Alguien que estaba manejando las cosas, encargado de revisar, me imagino cosas (le dio 'like'). Me metieron en un lío", dijo a ‘La mesa caliente’.

Carlos Vives recuerda controversia por ‘me gusta’ a foto de Piqué y Clara Chía

A tres años de aquella controversia, el presentador Jorge Pabón, mejor conocido como ‘El Molusco’, le preguntó recientemente a Carlos Vives por dicha situación.

“Una vez apareció un ‘like’ tuyo en una foto de Clara Chía y Piqué, y obviamente las fanáticas de Shakira te cayeron encima en aquel momento dado”, le dijo el comunicador.

Ante esas palabras, el intérprete de ‘La gota fría’ comenzó a reírse y le preguntó: “¿Cuál fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue?”.

Mientras Pabón le platicaba, nuevamente, del ‘me gusta’ en la postal, el compositor únicamente se carcajeaba, lo que aumentó cuando le dijeron que eso fue considerado “una alta traición” a Shakira.

“No puede ser, no puede ser”, replicó finalmente el artista, luego de la remembranza de lo que sucedió años atrás.

Ya calmado, Carlos aparentemente se defendió: “Pero si además que yo con Shakira y con Piqué compartimos, con los niños. Compartimos con la familia. Uno no se mete en esa vaina”.

¿Esposa de Carlos Vives fue quien dio ‘like’ a foto de Piqué y Clara Chía?

Ya con el contexto más que aclarado, Carlos Vives lanzó una acusación a su pareja, Claudia Elena Vázquez, por lo que pasó con la postal de Piqué y Clara Chía.

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“Yo tengo un peligro, se llama: mi esposa. A veces hace vainas y… Yo creo [que fue ella quien dio el ‘me gusta’. Estoy seguro que mi esposa, o alguien ahí, dio ‘like’”, declaró.