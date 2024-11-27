Carlos Vives

Hija de Carlos Vives presenta a su novia con romántico beso: ¿quién es?

La modelo puertorriqueña se dejó ver como nunca antes con su novia durante la alfombra roja de los Latin GRAMMY 2024. Hasta hace poco, Lucy Vives había mantenido su relación en total hermetismo.

Por:
Elizabeth González.
Video Carlos Vives no reconoció a Shakira en su concierto: esperaba que los de seguridad la sacaran

Lucy, la hija de Carlos Vives, presentó oficialmente a su novia con un romántico beso durante los Latin GRAMMY 2024.

El 13 de noviembre, la modelo y cantante puertorriqueña reveló la identidad de su novia durante la alfombra roja del homenaje que recibió Carlos Vives, quien fue reconocido por la Academia como ‘Persona del Año’.

Lucy Vives y su novia caminaron juntas y tomadas de la mano por la alfombra, donde también protagonizaron un romántico beso.

Así posó Lucy Vives con su novia en la alfombra de los Latin Grammy 2024.
Imagen The Grosby Group

¿Quién es la novia de Lucy Vives?

Hasta la pasada entrega de los Latin GRAMMY, Lucy Vives había mantenido su relación en total hermetismo. Sin embargo, de vez en cuando compartía en sus redes imágenes con la misteriosa mujer.

Desde entonces, la identidad de la novia de la joven de 28 años había sido objeto de especulaciones. Incluso, se rumoró que podría tratarse de una modelo de Puerto Rico, ya que la misma noche de los Latin GRAMMY, ambas se dejaron ver con una bandera de aquel país.

Aunque Lucy Vives no ha dado a conocer el nombre de su novia, su equipo de comunicaciones reveló a Infobae Colombia que su pareja se llama Ivo Rovis.

Carlos Vives se dejó ver con su hija y su pareja.
Imagen Getty Images


En julio de 2021, Lucy Vives habló abiertamente de su orientación sexual, luego de casi 4 años de especulaciones y de su fotografía viral besándose con Lauren Jauregui, integrante de Fifth Harmony, con quien nunca confirmó una relación.

Lucy Vives es fruto del segundo matrimonio de Carlos Vives con Herlinda Gómez y desde hace unos años es activista en pro de la diversidad e inclusión.

