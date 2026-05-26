Lucy Vives Hija de Carlos Vives es queer, ¿quién es y a qué se dedica Lucy? Lucy Vives es la primogénita de Carlos Vives y recientemente la joven recordó cómo fue la reacción de su papá cuando le confesó su orientación sexual. Al igual que sus dos padres siguió sus pasos en el mundo del entretenimiento.



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Video Hija de Carlos Vives revela reacción del cantante cuando se enteró que a ella le gustan las mujeres

Lucy, la hija mayor de Carlos Vives, se define abiertamente como una persona queer y recientemente compartió cómo reaccionó su famoso padre cuando le confesó su orientación sexual.

“En el momento qué yo salí del clóset mi papá le comentó a mi mamá como que ¿tú no te habías dado cuenta? Esto es una sorpresa para ustedes (…) Estaba clarísimo para él desde que yo era así, que mi camino en la vida no iba a ser heteronormativo y que sentía mucho más por las mujeres y que por los chicos no latía nada”, contó al programa ‘La Red Caracol’.

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¿Quién es Lucía Vives?

Lucy es la hija mayor que Carlos Vives tuvo en su primer matrimonio con la modelo puertorriqueña Herlinda Gómez.

La joven nació en Puerto Rico y tiene 30 años.

Estudió la licenciatura de filosofía según reportó la revista Caras, pero siguió los pasos de sus padres en el mundo del entretenimiento.

Al igual que su madre es modelo y ha participado en varios videos musicales de su padre, como “Tengo Tiempo”.

Pero también desde hace años ha incursionado en la música y es cantautora. Algunos de los temas de su autoría son 'Cenizas' y 'Nido'.

Carlos Vives y su hija Lucy. Imagen Getty Images

Activista de la comunidad LGBTQ+

A los 17 años le confesó a sus padres sobre su orientación sexual, desde entonces ha sido una voz activa para dar visibilidad a la comunidad LGBTQ+.

En 2024 apareció junto a su novia Ivonne Robis en la alfombra roja de los Latin GRAMMY, sin embargo, se desconoce si continúan juntas.

Lucy tiene un hermano, Carlos Enrique de 28 años, y dos medios hermanos adolescentes, Elena de 15 y Pedro de 13, a quienes el cantante tuvo con Claudia Elena Vázquez.