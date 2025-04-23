Carlos Santana pospone conciertos tras hospitalización: revelan enfermedad que padece

Video Carlos Santana es sacado en camilla y ambulancia de un concierto para hospitalizarlo: video

El guitarrista mexicano Carlos Santana pospuso algunos de sus conciertos tras ser hospitalizado de emergencia por un cuadro de “deshidratación” y luego de confirmarse un nuevo padecimiento.

A través de las redes sociales del músico, su mánager, Michael Vrionis informó que Carlos Santana había sido diagnosticado con Covid-19, por lo que se había tomado la decisión de posponer su show de este 23 de abril en el Smart Financial Center, en Sugar Land, Texas.

“Santana ha dado positivo en Covid y está descansando en su hotel”, explicó su mánager en Facebook.

“Como algunos de ustedes saben, pospusimos el show de anoche en San Antonio. Desafortunadamente, con abundancia de precaución, se tomó la decisión de posponer también el show de esta noche en Sugar Land”, agregó.

Michael Vrionis explicó en su comunicado que el diagnostico de Covid de Carlos Santana fue diagnosticado durante su revisión médica, precisando que el c uadro de deshidratación también jugó un papel fundamental en su “emergencia médica”.

“Carlos experimentó deshidratación ayer, y desde entonces ha dado positivo en Covid. Me complace informar que Carlos está haciendo bien y que estará de vuelta en su gira por Estados Unidos este viernes en Thackerville, OK”.

“Apreciamos los buenos deseos y preocupación de todos. Carlos espera veros a todos muy pronto. Por favor, guarden sus entradas - le avisaremos sobre la fecha reprogramada del show lo antes posible”, sentenció.

De acuerdo con TMZ, Carlos Santana fue trasladado a un hospital en Texas luego de “sufrir una emergencia médica” a causa de un cuadro de deshidratación.