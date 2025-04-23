¿Por qué fue hospitalizado Carlos Santana? El mismo padecimiento ya le había provocado un desmayo

Video Carlos Santana es sacado en camilla y ambulancia de un concierto para hospitalizarlo: video

Carlos Santana, de 77 años, fue hospitalizado de emergencia el martes 22 de abril antes de un concierto en San Antonio, Texas.

El guitarrista iba a presentarse en el Majestic Theatre, pero se anunció mediante redes sociales que el concierto sería cancelado. El mánager de Carlos Santana, Michael Vrionis, reveló en un post de Instagram la causa de la hospitalización:

“El Sr. Santana se encontraba en el Teatro Majestic preparándose para el concierto cuando sufrió un episodio que se determinó como deshidratación”

En el sitio, paramédicos le brindaron los primeros auxilios al músico, quien luego fue trasladado en ambulancia para una revisión más completa. Vrionis informó que el músico actualmente se encuentra en buen estado y fuera de peligro, aunque aún en observación.

Se espera que el músico pueda retomar su gira, el Oneness Tour 2025, que comenzó el 16 de abril en Highland, California.

Santana ya había tenido emergencias de salud anteriormente

Esta hospitalización no sería la primera del músico en años recientes. En 2021, el mexicano se vio obligado a cancelar múltiples presentaciones tras tener una intervención médica no prevista.

En dicha ocasión, Santana sufrió fuertes molestias en el pecho y fue llevado de emergencia al hospital por su esposa. El músico fue operado del corazón exitosamente. Además, Santana publicó en su cuenta de Twitter:

“Voy a tomarme un tiempo de descanso para recuperarme y descansar. Voy a tocar de la manera en que solía hacerlo. Les voy a dar el 150%”