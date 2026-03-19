Telenovelas Carlitos, el niño de ‘La Usurpadora’, así luce a sus 35 años: se presume enamorado de su novio La exestrella infantil Sergio Miguel Guerrero muestra en su cuenta de Instagram algunos detalles que permiten ver cómo es su vida ahora, lejos de los reflectores.



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Sergio Miguel Guerrero, quien en su infancia alcanzó la popularidad gracias a su papel como ‘Carlitos’ en la famosa telenovela ‘La Usurpadora’, lleva una vida alejada de la actuación, pero no de las redes sociales.

El exactor es activo en su cuenta de Instagram, donde suele compartir detalles y fotografías de sus actividades y seres queridos, como su actual pareja.

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Así luce Carlitos de ‘La Usurpadora’

Pese a la enorme aceptación que obtuvo su personaje de Carlitos en ‘La Usurpadora’, Sergio Miguel Guerrero no continuó con su carrera de actuación, de acuerdo con TVyNovelas.

Él estudió y egresó del Tecnológico de Monterrey, institución educativa en México, y posteriormente se mudó a vivir a Estados Unidos, según ha documentado en Instagram.

En diferentes ‘post’, Miguel evidenció que, en su juventud, no se alejó por completo del mundo del entretenimiento pues asistía a eventos relacionados con estrenos de películas, conferencias de prensa y premiaciones.

Actualmente, a sus 35 años, él sube a la plataforma postales de los diversos viajes que realiza y las experiencias que disfruta en los parques de diversiones.

Sergio Miguel Guerrero actuó como 'Carlitos' en 'La Usurpadora'. Imagen Sergio Miguel Guerrero/Instagram

Además, en los últimos meses ha presumido a su novio, Trevor Rush, quien es productor de desarrollo de vestuario en Disney Live Entertainment, según su perfil de Linkedin.

Ambos, en julio pasado, visitaron Nueva York, donde estuvieron en el Empire State y acudieron a obras de teatro.

Semanas atrás, el 24 de enero, Miguel colgó una instantánea en la que aparece abrazado con Trevor y la cual se tomaron mientras estaban en Disney California Adventure Park.