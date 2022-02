Llorando, Carla Estrada celebró la nominación al Oscar de su hijo

Carlos López Estrada está nominado en la categoría de Mejor Película Animada. El hijo de Carla Estrada dirigió la película de Disney ‘Raya and the last dragon’, que se estrenó en 2021, junto a Don Hall. El filme animado competirá con las películas ‘Encanto’, ‘Flee’, ‘Luca’ y ‘La familia Mitchells vs las máquinas’.