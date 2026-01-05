Hijos de famosos

Famosa cantante revela que sus bebés padecen grave enfermedad: quizá “nunca podrán caminar”

Jesy Nelson, exintegrante de la agrupación Little Mix, dio a conocer que sus pequeñas de 8 meses fueron diagnosticadas con atrofia muscular espinal tipo 1.

Dayana Alvino
Video Muere bebé de influencer Fer Moreno en Navidad: tenía solo 2 meses y lo despiden con desgarrador video

Jesy Nelson, famosa cantante y exintegrante de Little Mix, dio a conocer que sus gemelas de 8 meses, Ocean Jade y Story Monroe, han sido diagnosticadas con “atrofia muscular espinal tipo 1”.

Por medio de un emotivo video en Instagram, la artista de 34 años contó a sus seguidores que los médicos determinaron que sus niñas tienen dicha condición después de que su mamá notara que sus piernitas “no se movían tanto como deberían”.

“Para quienes no saben qué es la AME tipo 1, es la enfermedad muscular más grave que puede padecer un bebé”, dijo este 4 de enero.

Al explicar el trastorno, indicó: “Afecta todos los músculos del cuerpo, hasta las piernas, los brazos, la respiración y la deglución”.

“Y esencialmente, lo que hace es que, con el tiempo, mata el músculo del cuerpo y, si no se trata a tiempo, la esperanza de vida del bebé no pasará de los dos años”, agregó.

Nelson dio a luz prematuramente a Ocean Jade y Story Monroe, fruto de su relación con el rapero Zion Foster, en mayo de 2025, tras sufrir complicaciones en su embarazo, según The Independent.

Gemelas de Jesy Nelson podrían “nunca” caminar

Jesy Nelson rompió al llorar al recordar que los expertos le advirtieron que es posible que Ocean Jade y Story Monroe queden impedidas.

“Nos dijeron que probablemente nunca podrán caminar, que probablemente nunca recuperarán la fuerza del cuello, por lo que quedarán discapacitadas”, narró.

“Así que lo mejor que podemos hacer ahora mismo es someterlas a tratamiento y esperar que todo salga bien”, añadió.

Ella aseveró que sus nenas “ya ha recibido” los cuidados médicos necesarios, algo por lo que está “muy agradecida” pues de lo contrario, “morirán”.

Jesy Nelson está “de luto”

Siendo completamente honesta, Jesy Nelson admitió que el que sus pequeñas tengan un problema de salud la tiene emocionalmente afectada.

“Casi siento que estoy de luto por la vida que pensé que iba a tener con mis hijas y sé que tengo que estar agradecida porque al final del día todavía están aquí y eso es lo principal”, comentó.

Pese a ello, declaró que realmente cree que Ocean Jade y Story Monroe “desafiarán las probabilidades” y “seguirán adelante y harán cosas que nunca se han hecho”.

Jesy Nelson contó que sus gemelas bebés fueron diagnosticadas con atrofia muscular espinal tipo 1.
Imagen Jesy Nelson/Instagram
