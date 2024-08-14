Actriz de El Maleficio revela que sufre trastorno tras haber sido diagnosticada con un tumor

Video Verónica Montes pasó por 2 cirugías antes de caer en cuenta de que no necesitaba sus implantes mamarios

Verónica Montes habló públicamente de su salud mental. La actriz de El Maleficio, que meses atrás fue diagnosticada con un tumor en la cabeza y con tiroiditis de Hashimoto, se sinceró sobre un nuevo padecimiento.

El 13 de agosto, la intérprete de 34 años contó en un video publicado en su cuenta de Instagram que, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, no tiene una vida perfecta, ya que diariamente lucha contra sentimientos de miedo, temor e inquietud.

PUBLICIDAD

“Hoy quiero contarles algo que nunca he dicho públicamente y que puede parecer sorprendente para mucha gente, pero no lo es, es mi realidad y es la realidad de muchos de ustedes. Tengo ansiedad”, reveló.

“Aunque piensen que uno tiene una vida perfecta, no, no tengo una vida perfecta. Yo lucho contra mis miedos, inseguridades y la ansiedad no discrimina porque le puede pasar a cualquiera”, agregó.

Verónica Montes expuso en su video que la intención de hacer público su trastorno solo tenía como fin demostrar que “está bien pedir ayuda”, ya que la salud mental también “es importante”.

“Este video lo hago para que sepan que no están solos . Quiero que sepan que es ok no estar ok, que está bien pedir ayuda y hablar de nuestros sentimientos. No estamos solos. Busquemos ayuda porque no estamos solos”, puntualizó.

Verónica Montes habló de su salud mental. Imagen Verónica Montes / Instagram

Las enfermedades de Verónica Montes

Verónica Montes no ha tenido una vida color de rosa. Luego de año y medio de malos diagnósticos, la actriz de telenovelas como La Piloto reveló en 2021 que había sido diagnosticada con un tumor benigno detrás de la frente, mismo que le provocaba un aumento de prolactina.

"No es cáncer ni se puede convertir en algo así. Además, es tan pequeño que no tiene caso retirarlo. Me dice el doctor que sólo hay que estarlo checando para controlarlo y sobre todo para evitar que crezca y vengan complicaciones, pues sería más peligroso quitármelo”, contó a TVNotas.

En diciembre de 2023, la intérprete de ‘Julia Peralta’ en El Maleficio (telenovela que puedes ver en ViX) se sinceró sobre la enfermedad de Hashimoto con la que fue diagnosticada, la cual no tiene cura y está relacionada con el estrés.

PUBLICIDAD

“(Estoy) aceptando que tengo este problema de tiroiditis de hashimoto y tratando de aprender cómo vivir con ello, que es una enfermedad autoinmune que nunca se va a curar; siempre voy a tenerla”, contó, según refirió People.

“Ahorita que me están nivelando la enfermedad (…) El otro día, me atacó el pie y no podía moverlo, no podía caminar. Te sube o te baja de peso de manera extrema. Te dan dolores de cabeza, te sientes muy cansada, con fatiga (…) El estrés es lo que causa esta enfermedad”, aseveró.