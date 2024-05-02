Canelo Álvarez enfrenta a Óscar de la Hoya: así le responde ante provocaciones

Video En video: el momento en que ‘Canelo’ le pide a Eduin Caz que se vaya de los XV años de su hija

En una tensa conferencia de prensa previa a la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Jaime Munguía, el próximo 4 de mayo, Óscar de la Hoya y el campeón mundial mexicano se enfrascaron en una acalorada discusión.

De la Hoya, quien había trabajado con Canelo en el pasado, aprovechó la oportunidad para recordar su relación laboral y plantear algunas quejas . El ambiente se volvió aún más candente cuando ambos intercambiaron insultos y acusaciones.

“Quiero responder al hombre que yo promoví y que se convirtió en una gran estrella del mundo del boxeo. Vengo a reclamarle respeto a Canelo y vamos a ver si su récord termina de hablar por él. Él me ha insultado de alguna u otra manera al tratar de evitarme...”, dijo mientras leía un texto en inglés el pasado 1 de mayo.

“Quiero aclarar que solo tengo respeto para Canelo Álvarez como boxeador, pero ha pasado los últimos años insultándome en lugar de promover la pelea. Así que le voy a ayudar. Sí. He enfrentado muchos retos en mi vida. Sí. He ido a rehabilitación varias veces. Sí. Hubo puntos muy bajos en mi vida y que el trabajo no era mi prioridad considerando mi salud mental, que había despreciado por mucho tiempo. Todo eso no cambia que ‘Golden Boy’ construyó a Canelo Álvarez, la compañía para la que peleaste por décadas y que tiene un nombre: el mío. Dame un poco de respeto, carajo”, sentenció, no sin antes recordarle a Canelo un antidoping del que no salió bien.

Así le respondió Canelo Álvarez a Óscar de la Hoya

Fue entonces cuando Canelo interrumpió la lectura del promotor y en un tono molesto, respondió a sus provocaciones.

“ ¿Tienes que leer, cab***? Te lo escriben para decirlo, cab***. Tú no escribes pend***, cab***, tú no haces nada, eres un pend***. Los que hacen todo, son los que están detrás de ti”, subrayó.

“Y para este imbécil, intento de gente, que no se le olvide que yo ya vine siendo el Canelo a Estados Unidos y solamente lucró con mi nombre. Nunca perdí ni un centavo, solo gano dinero. ¿Ya le pagaste a Golovkin lo que le querías robar? Si no hubiera metido a mis abogados, me lo robas”, acusó.

A punto de los golpes con Óscar de la Hoya, Saúl ‘Canelo Álvarez refutó: “Lo único que hace éste, es una lacra del boxeo, quien este con él meta a su abogados porque seguramente les está robando y a lo único que vienen es robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo...”, sentenció.

“Está ardido”: Canelo Álvarez insiste en que Óscar de la Hoya pudo robarle millones de dólares

Después de la intensa conferencia, el campeón de boxeo se refirió a su conflicto con Óscar de la Hoya en entrevistas con medios como ESPN, donde afirmó que su antiguo promotor podría haberle estafado millones de dólares.

“No me espero menos de una persona como Óscar, una persona que le gusta la atención, que no importa si le quita la atención a su peleador, el que está promocionando ahora. Es una persona que sabemos que está ardido porque me fui de su empresa, una empresa que se encarga de lucrar con los peleadores, nada más”, declaró.

“Eso es lo único que me di cuenta con esa empresa. Tarde, pero si no hubiera metido a mis abogados para hacer una auditoría me podría haber robado millones de dólares, también a Golovkin, no sé si se los pagó”, finalizó.