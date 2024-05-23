Bronco

Bronco reacciona a tragedia por caída de escenario en la que murieron 9 personas: “Nos sentimos tristes”

Guadalupe Esparza, líder de la agrupación, se pronunció luego de que ocurriera el accidente que arrebató la vida a varias personas.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Momento del devastador colapso del escenario donde se presentaría Bronco en un mitin político: video

Bronco lamentó el incidente en el que murieron al menos 9 personas debido a la caída de un escenario, la noche de este 22 de mayo.

La famosa agrupación iba a presentarse en un mitin político en la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León (México).

PUBLICIDAD

Sin embargo, momentos antes de que ellos aparecieran en el escenario, este cayó, debido a fuertes vientos, encima del público presente.

De acuerdo con CNN en Español, hasta el momento se reportan 70 heridos y 9 fallecidos, entre ellos un menor de edad.

Bronco rompe el silencio ante lo sucedido

Más sobre Bronco

Bronco aclara cómo está tras el colapso del escenario donde tocaría en un mitin político
1:03

Bronco aclara cómo está tras el colapso del escenario donde tocaría en un mitin político

Univision Famosos
Momento del devastador colapso del escenario donde se presentaría Bronco en un mitin político: video
1:01

Momento del devastador colapso del escenario donde se presentaría Bronco en un mitin político: video

Univision Famosos
Lupe Esparza sufrió un "duro golpe" por las acusaciones de Ramiro Delgado y le manda mensaje
2 mins

Lupe Esparza sufrió un "duro golpe" por las acusaciones de Ramiro Delgado y le manda mensaje

Univision Famosos
Con la “frente en alto” y sorprendido, Lupe Esparza habla de la salida de Ramiro Delgado Jr. de Bronco
2:31

Con la “frente en alto” y sorprendido, Lupe Esparza habla de la salida de Ramiro Delgado Jr. de Bronco

Univision Famosos
Ramiro Delgado Jr. deja el grupo Bronco, 1 año y 10 meses después que su padre
22 fotos

Ramiro Delgado Jr. deja el grupo Bronco, 1 año y 10 meses después que su padre

Univision Famosos
Acaba de ser víctima de la delincuencia, pero Lupe Esparza pide que le tengan paciencia al gobierno de México
12 fotos

Acaba de ser víctima de la delincuencia, pero Lupe Esparza pide que le tengan paciencia al gobierno de México

Univision Famosos
Bronco denuncia que fue víctima (por segunda vez) de la delincuencia en México
17 fotos

Bronco denuncia que fue víctima (por segunda vez) de la delincuencia en México

Univision Famosos
Ana Bárbara no pudo contener las lágrimas al escuchar lo que Lupe Esparza decía de ella
1:28

Ana Bárbara no pudo contener las lágrimas al escuchar lo que Lupe Esparza decía de ella

Univision Famosos
"Nunca maltrates a alguien delante de mí": el duro mensaje de Chiquis Rivera tras la polémica con Frida Sofía
14 fotos

"Nunca maltrates a alguien delante de mí": el duro mensaje de Chiquis Rivera tras la polémica con Frida Sofía

Univision Famosos
Con una trenza azul comenzó el pleito entre Frida Sofía y Lupe Esparza al que Chiquis Rivera se metió sola
15 fotos

Con una trenza azul comenzó el pleito entre Frida Sofía y Lupe Esparza al que Chiquis Rivera se metió sola

Univision Famosos

Mientras aún se llevaban a cabo las labores de rescate en el lugar del percance, Bronco apareció en redes sociales para pronunciarse.

“Nuestro ‘staff’, así como nosotros, estamos perfectamente bien”, afirmó en primer lugar Guadalupe Esparza, líder de la banda, ante la cámara en un video difundido en Facebook.

El cantante, de 69 años, explicó que lo ocurrido es algo que ellos no podían controlar: “Son cosas que no están en las manos de uno. Nosotros no sabemos absolutamente nada”.

“Solamente deseamos que a todos nuestros fans, las familias, quienes fueron a ese evento estén bien y que no haya cosas más fuertes que lamentar”, comentó, en ese instante sin conocer la magnitud de la tragedia.

“Obviamente, nos sentimos tristes, agüitados, porque no se hizo, pero más que todo por la gente que fue a vernos. Esperamos de corazón que todos estén bien. Abrazos y bendiciones”, concluyó.

En la sección de comentarios del ‘post’, admiradores de Bronco expresaron su alegría ante el hecho de que los integrantes y equipo técnico no habían sufrido daño.

Bronco lamentó lo ocurrido durante un evento político, en el que fallecieron ya 9 personas.
Bronco lamentó lo ocurrido durante un evento político, en el que fallecieron ya 9 personas.
Imagen Bronco/Facebook y X

¿Por qué se desplomó el escenario?

Univision Noticias reporta que, de acuerdo con las autoridades, el desplome de la estructura fue ocasionado por recias rachas de aire que afectaron a toda la localidad.

PUBLICIDAD

Erick Cavazos, director de Protección Civil del estado, dijo que personal de la dependencia había inspeccionado la instalación del templete y verificado su seguridad.

Por su parte, el candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, afirmó que espera “se hagan las investigaciones de si fueron exhaustivas” dichas revisiones, para así deslindar responsabilidades.

Relacionados:
BroncoAccidentes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD