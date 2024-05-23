Bronco reacciona a tragedia por caída de escenario en la que murieron 9 personas: “Nos sentimos tristes”

Video Momento del devastador colapso del escenario donde se presentaría Bronco en un mitin político: video

Bronco lamentó el incidente en el que murieron al menos 9 personas debido a la caída de un escenario, la noche de este 22 de mayo.

La famosa agrupación iba a presentarse en un mitin político en la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León (México).

PUBLICIDAD

Sin embargo, momentos antes de que ellos aparecieran en el escenario, este cayó, debido a fuertes vientos, encima del público presente.

De acuerdo con CNN en Español, hasta el momento se reportan 70 heridos y 9 fallecidos, entre ellos un menor de edad.

Bronco rompe el silencio ante lo sucedido

Mientras aún se llevaban a cabo las labores de rescate en el lugar del percance, Bronco apareció en redes sociales para pronunciarse.

“Nuestro ‘staff’, así como nosotros, estamos perfectamente bien”, afirmó en primer lugar Guadalupe Esparza, líder de la banda, ante la cámara en un video difundido en Facebook.

El cantante, de 69 años, explicó que lo ocurrido es algo que ellos no podían controlar: “Son cosas que no están en las manos de uno. Nosotros no sabemos absolutamente nada”.

“Solamente deseamos que a todos nuestros fans, las familias, quienes fueron a ese evento estén bien y que no haya cosas más fuertes que lamentar”, comentó, en ese instante sin conocer la magnitud de la tragedia.

“Obviamente, nos sentimos tristes, agüitados, porque no se hizo, pero más que todo por la gente que fue a vernos. Esperamos de corazón que todos estén bien. Abrazos y bendiciones”, concluyó.

En la sección de comentarios del ‘post’, admiradores de Bronco expresaron su alegría ante el hecho de que los integrantes y equipo técnico no habían sufrido daño.

Bronco lamentó lo ocurrido durante un evento político, en el que fallecieron ya 9 personas. Imagen Bronco/Facebook y X

¿Por qué se desplomó el escenario?

Univision Noticias reporta que, de acuerdo con las autoridades, el desplome de la estructura fue ocasionado por recias rachas de aire que afectaron a toda la localidad.

PUBLICIDAD

Erick Cavazos, director de Protección Civil del estado, dijo que personal de la dependencia había inspeccionado la instalación del templete y verificado su seguridad.