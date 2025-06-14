Estrella de reality show pierde a sus gemelas tras cesárea de emergencia: "Salí con mi alma rota"

Video Mueren gemelas de estrella mexicana de reality shows: días antes relató lo “complicado” del embarazo

Brenda Castro, exparticipante del reality show 'Exatlón Estados Unidos', compartió con profundo dolor la noticia del fallecimiento de sus hijas gemelas, Victoria y Emilia, quienes murieron en su vientre a las 23 semanas de gestación.

A través de un emotivo mensaje que publicó el 11 de junio en su perfil de Instagram, la atleta mexicana relató que fue sometida a una cesárea de emergencia tras confirmarse que los corazones de sus bebés habían dejado de latir.

" Entré a quirófano con mis dos bebés y salí con mis manos vacías y mi alma rota", escribió la deportista con pesar.

Según explicó, la causa del fallecimiento fue una complicación genética: " Una falla en el corazón de Victoria que posteriormente afectó también a Emilia".

"No les puedo explicar el dolor y el montón de preguntas que tiene mi corazón. Lo de mis niñas fue un tema totalmente genético", expresó.

Brenda y su esposo, Carlos Martell, tuvieron la oportunidad de despedirse de las bebés tras el procedimiento.

"Los doctores nos dieron la oportunidad de verlas, abrazarlas y darles un beso de despedida", compartió.

Brenda Castro comparte que perdió a las gemelas que esperaba. Imagen Brenda Castro/Instagram

En su mensaje, Brenda también pidió respeto a su privacidad durante este difícil proceso.

"Si me ven en la calle, en el gimnasio o en algún lugar público, no se acerquen a decirme: 'lo siento', '¿qué pasó?', '¿cómo estás?', eso revive más este dolor, y ya no quiero más dolor en mi vida".

La atleta, de 37 años, también dio a entender que anteriormente había enfrentado la pérdida de otros dos bebés.

"Confío en que algún día me reencontraré con mis cuatro angelitos. Algún día les daré los besos y abrazos que les tengo guardados", concluyó.

Emilia y Victoria tenían 23 semanas de gestación. Imagen Brenda Castro/Instagram

¿Quién es Brenda Castro?

Es una atleta mexicana conocida principalmente por su participación en el reality show 'Exatlón Estados Unidos', donde formó parte del Team Famosos.

Además de su carrera en televisión, Brenda ha tenido una trayectoria destacada en el mundo del CrossFit. Su sello característico es su disciplina, fuerza física y carisma.

Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En 2024, junto a su esposo, Carlos Martell, se convirtió en mamá de Carlos, a quien llaman de cariño 'pollito'.

Fue el 27 de marzo cuando con tiernas fotografías familiares dieron a conocer que estaban esperando dos bebés.