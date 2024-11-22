Bobby Pulido anuncia su retiro de los escenarios tras 30 años de carrera para cumplir un “sueño”

Bobby Pulido sorprendió al dar a conocer que le dirá ‘adiós’ a los escenarios justo al cumplir tres décadas de carrera artística.

El famoso intérprete de ‘Desvelado’ y ‘Le pediré’ compartió el motivo que está detrás de su inesperada resolución.

Bobby Pulido se despide de los escenarios

Este 21 de noviembre, Bobby Pulido brindó una conferencia de prensa en la que informó sobre su inminente retiro.

“El próximo año, celebraré 30 años en la industria de la música y, siendo honesto, estoy disfrutando del mayor éxito que he tenido”, indicó, sin contener el llanto.

“Pero, como dice el dicho: ‘Todo lo bueno tiene que llegar a su fin’. Hoy estoy anunciado mi gira de despedida para el próximo año”, sentenció.

El también compositor se sinceró acerca de que esta “no es una decisión que haya tomado a la ligera”: “La he pensado mucho. Siento que mi vida ha cerrado un circulo completo”.

Él aprovechó la oportunidad para externar su gratitud a sus seres queridos, incluyendo a sus padres, esposa e hijos, por el apoyo que le han brindado durante todo este tiempo.

“Quiero agradecer a los fans de México, Estados Unidos y el resto del mundo. Mi trayectoria musical ha sido una montaña rusa con altos y bajos, y a pesar de todos, ustedes se mantuvieron fielmente”, dijo.

¿Por qué se retira Bobby Pulido?

En esta misma oportunidad, Bobby Pulido desveló que la razón por la que dejará su faceta como cantante es para realizar un anhelo personal.

“Creciendo, siempre me intrigó la idea del servicio público”, explicó, “y estudié Ciencias Políticas porque era una pasión para mí”.

“En 2026, estaré postulándome para un cargo político en un intento por cumplir mi sueño de toda la vida: servir a mi gente”, informó.

El cantautor detalló que, por el momento, no puede destapar cuál será la función administrativa por el que contenderá.

“No yo no creo que ser artista por conveniencia es lo mío”, enunció, “los tiempos de Dios son perfectos y para mí yo siento que este es el mejor instante para voltearle la página y hacer algo que siempre en la vida me ha apasionado”.

“Todo lo que es la política, la estudié, y yo no me quiero ir de este mundo sin intentarlo. No sé cómo me va a ir. Claro que cualquier puesto es un riesgo, puedes perder”, agregó.