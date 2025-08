¿Bobby Pulido y famoso presentador fueron pareja? Identifican al supuesto influencer que regó el rumor

El periodista Hugo Alexander Maldonado asegura haber identificado al presunto responsable de regar el rumor sobre una supuesta relación entre Bobby Pulido y Javier Alatorre.

Identifican a presunto responsable de difundir rumor

PUBLICIDAD

La identidad del supuesto ‘influencer’ sale a la luz días después de que el cantante ofreció una recompensa a quien le diera información sobre el autor de difundir la falsa noticia en la que se le involucró sentimentalmente con el periodista mexicano.

“Ya me he enterado de que hay un supuesto Fernando JM, que es el que filtró todo, porque según estaba muy aburrido y quería hacer una tendencia. Y bueno, pues le voy a decir que ahora va a ser tendencia porque estoy ofreciendo una recompensa para la gente que sepa quién es, que nos dé la información”, dijo el pasado 1 de abril a la cadena Multimedios.

De acuerdo con las publicaciones que Hugo Alexander Maldonado hizo en su cuenta oficia de X (antes Twitter), el usuario “FERNANDO JM” supuestamente habría cambiado su nombre y dirección electrónica en redes sociales tras la advertencia que hizo Bobby Pulido.

También cambio su dirección electrónica a https://t.co/F8tu0WJ7Iw



Y así es como cree que se solucionó el problema.



Cc @bobbypulido425 — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) April 3, 2024



“Y así es como cree que se solucionó el problema”, publicó el periodista junto a las supuestas direcciones de lo que sería la nueva identidad del presunto responsable.

Hugo Alexander reveló además varias capturas de pantalla en las que muestra supuestas conversaciones con el presunto responsable.

Revelan supuestas conversaciones con el presunto responsable de difundir el rumor. Imagen Hugo Alexander Maldonado/Twitter



Bobby Pulido dijo hace unos días que llegaría hasta las últimas consecuencias y agotaría todos los recursos para dar con el supuesto culpable porque “lo va a demandar”.

“Sé que existe policía cibernética y este es un caso de difamación”, sentenció el artista.

Hasta el momento Javier Alatorre no ha emitido reacción alguna ante el escándalo, pero Bobby Pulido, quien afirmó no conocer al comunicador mexicano, reprendió la divulgación de información falsa solo porque este usuario “estaba muy aburrido”.

PUBLICIDAD

“A mí no me afecta, porque sé la verdad, pero tengo hijos, y esos hijos tienen amigos y creen. La gente cree y no se vale. Me voy a ir con todo cueste lo que cueste y te juro se va a arrepentir”, advirtió.

Hugo Alexander Maldonado publicó que “FERNANDO JM” sería también el presunto responsable de divulgar el rumor sobre una supuesta relación entre Carlos Rivera, Yahir y su hijo Tristán.

Al respecto, Yahir estalló en entrevista con el show ‘De Primera Mano’ el pasado 2 de abril destacando que “no, no, no, a mí me vale ma**es y que hablen lo que quieran” y aclarando que tiene tiempo sin ver a Rivera.

“Hace muchos años no veo a Carlos, siempre echándole porras desde acá. Ya sabes lo admiro, lo quiero mucho y me encanta lo que está haciendo, cómo ha llevado su carrera, hace mucho tiempo que no lo veo, que no hablo con él la verdad”.