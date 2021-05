Bill Cosby seguirá en la cárcel: le niegan la libertad vigilada

El creador de 'The Cosby Show' fue sentenciado en 2018 a no menos de tres años y no más de 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de la exempleada de la Universidad de Temple, Andrea Constand en 2004 .

El Departamento de Correccionales del estado también le había dado una mala evaluación, de acuerdo con Page Six. "Sabíamos que su petición iba a ser rechazada. (Cosby) me llamó y me dijo que lo iban a rechazar si no tomaba el curso", señaló el portavoz del comediante, Andrew Wyatt, al sitio web.