Atropellan a famoso cantante español: al amigo del rey Felipe VI lo reportan con lesión en el cerebro
El cantante Jaime Anglada fue arrollado cuando viajaba en su motocicleta. El amigo del rey Felipe VI es reportado como grave y en terapia intensiva.
Jaime Anglada sufrió un fuerte accidente la madrugada de este viernes 8 de agosto. El cantante fue arrollado y atropellado por un automovilista, que se dio a la fuga, cuando el español viajaba en su motocicleta.
De acuerdo con fuentes policiales, los hechos se produjeron en la calle Joan Miró de la ciudad de Palma de Mallorca. Tras el incidente, Anglada fue trasladado de emergencia al hospital universitario de Son Espases, donde se reportó como grave.
Según informes de El País, el cantante ingresó al hospital con lesiones graves, incluido un traumatismo craneoencefálico, por lo que fue trasladado a terapia intensiva, donde permanece en coma inducido.
“Le han extirpado el bazo y se ha roto la cadera y la mandíbula”, reportó El Mundo.
Este mismo medio también dio a conocer que el responsable del accidente fue un joven de 20 años, quien fue detenido una hora después del incidente.
Su amistad con el rey Felipe VI
Tras el accidente de Jaime Anglada, el rey Felipe VI fue el primero en ser informado, ya que desde hace años mantienen una gran amistad.
De hecho, una de las tradiciones reales en sus vacaciones es que acuda al recital que cada año Anglada ofrece en el Club Náutico de Palma, el mismo sitio donde han forjado su amistad.
Esta cercanía del rey con Anglada también ha alcanzado a la reina Letizia, quien sostiene una buena relación con el cantante.