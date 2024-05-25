Astrid Rivera está de luto, despide a ser querido con emotivas fotografías

Video Reportera responde a Anuel tras acusar entrevista: “Me alegro que Karol G haya salido corriendo de ahí”

Astrid Rivera por un difícil momento tras la muerte de su abuela Julia, por lo cual viajó a Puerto Rico.

La periodista de Despierta América compartió que estuvo en ‘La Isla del Encanto’ durante 48 horas y se despidió de su ser querido con emotivas fotografías en Instagram y un conmovedor mensaje.

"Qué privilegio me dio la vida de contar y tener las abuelas más amorosas, más dadas, más fuertes del mundo. La última que me quedaba acaba de emprender su viaje al paraíso. Me quedo con su sonrisa, con sus facciones de rostro que son muy parecidas a las mías".

Astrid Rivera se despide de su abuela Julia. Imagen Astrid Rivera/Instagram

"Su amor, sus cuidados, su dulzura, el saborcito de su comida, su tono de voz alto (que heredé) serán irremplazables. Descansa Mamá Julia. Goza de la plenitud que te da haber llegado al paraíso celestial. Pasar tiempo con quien amamos en el proceso es sanador. Gracias por sus mensajes bonitos y estar", escribió en la red social.

Astrid no compartió los detalles de la muerte de su abuela, pero publicó tiernas fotografías de ella, así como algunas imágenes de su fugaz viaje a Puerto Rico, en donde se aprecia la convivencia familiar en este momento de luto.