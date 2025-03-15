Astrid Rivera

Presentadora de Despierta América revela dolorosa condición que padece: cada mes va al hospital

La periodista Astrid Rivera compartió el padecimiento que la aqueja desde que tenía 19 años, por lo cual debe ir al hospital cada mes para que ayuden con los "dolores inconcebibles".

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Reportera responde a Anuel tras acusar entrevista: “Me alegro que Karol G haya salido corriendo de ahí”

La periodista Astrid Rivera abrió su corazón y se solidarizó con las mujeres que, como ella, padecen endometriosis, una dolorosa enfermedad.

La presentadora de Despierta América alzó la voz en el marco del día de la enfermedad para hablar de lo que atraviesa cada mes que visita el hospital.

PUBLICIDAD

Más sobre Astrid Rivera

Astrid Rivera está de luto, despide a ser querido con emotivas fotografías
1 mins

Astrid Rivera está de luto, despide a ser querido con emotivas fotografías

Univision Famosos
Reportera responde a Anuel tras acusar entrevista: “Me alegro que Karol G haya salido corriendo de ahí”
0:58

Reportera responde a Anuel tras acusar entrevista: “Me alegro que Karol G haya salido corriendo de ahí”

Univision Famosos
"Es una reconciliación": famosos aplauden cambio de look de Francisca tras cortarse el cabello en vivo
20 fotos

"Es una reconciliación": famosos aplauden cambio de look de Francisca tras cortarse el cabello en vivo

Univision Famosos
Astrid Rivera rompe las reglas por sus hijos: ‘’Yo no me voy a arrepentir nunca''
2:13

Astrid Rivera rompe las reglas por sus hijos: ‘’Yo no me voy a arrepentir nunca''

Univision Famosos
Astrid Rivera estuvo a punto de reencontrarse con el hombre que abusó de ella cuando tenía 7 años
1:42

Astrid Rivera estuvo a punto de reencontrarse con el hombre que abusó de ella cuando tenía 7 años

Univision Famosos

"Fui diagnosticada a los 19 años, y años después todavía hay doctores que me interrogan y me piden prueba física de mi condición, aunque me esté arrastrando de dolor. Muchas veces, los planes cambian porque el hospital se convierte en tu único refugio", explica al inicio del texto que acompaña un video en donde aparece en el nosocomio.

"La endometriosis no es solo 'dolor menstrual', es una batalla diaria que afecta nuestra salud, nuestros sueños y nuestra calidad de vida. Si alguna vez sentiste que tu dolor fue minimizado, que nadie te creyó o que pasaste años sin diagnóstico, no estás sola. Hablemos, informemos y exijamos más investigación y apoyo", explicó.

En el video cuenta que el público no sabe que "lleva 18 años con dolores inconcebibles por una condición que no se ve, pero es existe".

Astrid Rivera padece endometriosis.
Astrid Rivera padece endometriosis.
Imagen Astrid Rivera/Instagram

Compartió que entre los achaques que sufre están el "dolor" y las "náuseas que le provocan lágrimas".

Explicó que la operaron en una ocasión y gracias a eso pudo engendrar a sus hijos, algo es poco común porque la endometriosis complica que las mujeres se embaracen, incluso, puede provocar infertilidad.

Entre los tratamientos que ha tomado a lo largo de su vida se encuentran los medicamentos, dietas y el ejercicio, pues la ayudan con el dolor.

Astrid Rivera pidió a las mujeres que acudan con un doctor para que las ayude a llevar la enfermedad.

Relacionados:
Astrid RiveraDespierta AméricaCelebridadesFamososEnfermedades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD