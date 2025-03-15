Presentadora de Despierta América revela dolorosa condición que padece: cada mes va al hospital

Video Reportera responde a Anuel tras acusar entrevista: “Me alegro que Karol G haya salido corriendo de ahí”

La periodista Astrid Rivera abrió su corazón y se solidarizó con las mujeres que, como ella, padecen endometriosis, una dolorosa enfermedad.

La presentadora de Despierta América alzó la voz en el marco del día de la enfermedad para hablar de lo que atraviesa cada mes que visita el hospital.

PUBLICIDAD

"Fui diagnosticada a los 19 años, y años después todavía hay doctores que me interrogan y me piden prueba física de mi condición, aunque me esté arrastrando de dolor. Muchas veces, los planes cambian porque el hospital se convierte en tu único refugio", explica al inicio del texto que acompaña un video en donde aparece en el nosocomio.

"La endometriosis no es solo 'dolor menstrual', es una batalla diaria que afecta nuestra salud, nuestros sueños y nuestra calidad de vida. Si alguna vez sentiste que tu dolor fue minimizado, que nadie te creyó o que pasaste años sin diagnóstico, no estás sola. Hablemos, informemos y exijamos más investigación y apoyo", explicó.

En el video cuenta que el público no sabe que "lleva 18 años con dolores inconcebibles por una condición que no se ve, pero es existe".

Astrid Rivera padece endometriosis. Imagen Astrid Rivera/Instagram

Compartió que entre los achaques que sufre están el "dolor" y las "náuseas que le provocan lágrimas".

Explicó que la operaron en una ocasión y gracias a eso pudo engendrar a sus hijos, algo es poco común porque la endometriosis complica que las mujeres se embaracen, incluso, puede provocar infertilidad.

Entre los tratamientos que ha tomado a lo largo de su vida se encuentran los medicamentos, dietas y el ejercicio, pues la ayudan con el dolor.