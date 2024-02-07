Aracely Arámbula ya habría cobrado el dinero de Luis Miguel: esta sería la millonaria suma

Video Aracely Arámbula rompe el silencio y revela si le ha impedido a Luis Miguel ver a sus hijos

Aracely Arámbula ya habría cobrado el dinero que Luis Miguel le depositó, a finales de 2023 , para la manutención de sus dos hijos: Miguel, de 17 años, y Daniel, de 15.

La revista TVyNovelas reportó en su edición impresa del pasado 6 de febrero que ‘La Chule’ ya tendría en sus manos “los cheques que Luis Miguel depositó en el banco del gobierno mexicano para sus hijos”.

Asimismo presentaron un documento oficial emitido por el Gobierno de la Ciudad de México que certifica a ‘El Sol’ como “no deudor alimentario moroso”.

Lo que haría Aracely Arámbula con la fuerte suma de dinero

El pasado 16 de enero, Guillermo Pous, representante legal de la protagonista de 'La Madrastra' (telenovela que puedes ver en ViX), declaró a ‘Sale el Sol’ que la intérprete de 48 años solo buscaba lo mejor para sus dos hijos.

“Todo es a favor de los niños, lo que se busca es que todo esto vaya a la constitución de unos fideicomisos para su educación”, dijo, haciendo énfasis en que la expareja seguiría “negociando por lo menos hasta que cumplan la mayoría de edad” los jóvenes.

En septiembre de 2023, Aracely Arámbula llamó "deudor alimentario" a Luis Miguel por no cumplir con sus obligaciones. Imagen Mezcalent

¿Cuánto dinero le habría depositado Luis Miguel a Aracely Arámbula?