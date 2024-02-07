Aracely Arámbula

Aracely Arámbula ya habría cobrado el dinero de Luis Miguel: esta sería la millonaria suma

El representante legal de ‘La Chule’ habría revelado semanas atrás lo que la actriz planeaba hacer con la fuerte suma de dinero.

Aracely Arámbula ya habría cobrado el dinero que Luis Miguel le depositó, a finales de 2023 , para la manutención de sus dos hijos: Miguel, de 17 años, y Daniel, de 15.

La revista TVyNovelas reportó en su edición impresa del pasado 6 de febrero que ‘La Chule’ ya tendría en sus manos “los cheques que Luis Miguel depositó en el banco del gobierno mexicano para sus hijos”.

Asimismo presentaron un documento oficial emitido por el Gobierno de la Ciudad de México que certifica a ‘El Sol’ como “no deudor alimentario moroso”.

Lo que haría Aracely Arámbula con la fuerte suma de dinero

El pasado 16 de enero, Guillermo Pous, representante legal de la protagonista de 'La Madrastra' (telenovela que puedes ver en ViX), declaró a ‘Sale el Sol’ que la intérprete de 48 años solo buscaba lo mejor para sus dos hijos.

Incluso, esa misma ocasión destapó lo que Aracely Arámbula planeaba hacer con la suma de dinero que Luis Miguel había depositado para Miguel y Daniel.

“Todo es a favor de los niños, lo que se busca es que todo esto vaya a la constitución de unos fideicomisos para su educación”, dijo, haciendo énfasis en que la expareja seguiría “negociando por lo menos hasta que cumplan la mayoría de edad” los jóvenes.

En septiembre de 2023, Aracely Arámbula llamó "deudor alimentario" a Luis Miguel por no cumplir con sus obligaciones.
¿Cuánto dinero le habría depositado Luis Miguel a Aracely Arámbula?

Aunque Guillermo Pous declaró en aquella ocasión que “las cantidades y las cifras eran simplemente entre ellos y para ellos”, se especula que la cantidad depositada podría ser de 1.4 millones de dólares, según algunas versiones en medios mexicanos, ya que presuntamente el intérprete de 'La Incondicional' no cumplía con sus obligaciones alimentarias desde 2019.

