Lo que no viste de Ángela Aguilar y Nodal en el detrás de cámaras de los Latin GRAMMY 2025

Video Ángela Aguilar derrocha amor por Christian Nodal al verlo más "arregladito" en los Latin GRAMMY 2025

Christian Nodal fue uno de los nominados en la entrega número 26 de los Latin GRAMMY 2025, además, también cantó en el escenario. El cantante llegó muy bien acompañado por su esposa, Ángela Aguilar.

La hija de Pepe Aguilar confesó que en esta ocasión no sentía nervios, pues solo iba como espectadora para apoyar a su marido y a su padre.

Ángela Aguilar y Nodal en la alfombra roja

Desde que llegaron al evento, los esposos desfilaron muy enamorados por la alfombra roja.

Al posar ante las cámaras se dejaron ver muy cariñosos.

Christian Nodal y Ángela Aguilar en los Latin GRAMMY 2025. Imagen Arturo Holmes/Getty Images

Ángela y Nodal: lo que no se vio

A lo largo de la ceremonia, los cantantes estuvieron muy juntos, demostrando que están más unidos que nunca.

Ángela acompañó en su andar a Nodal en el backstage, donde no se soltaron ni un segundo.

Nodal y Ángela en el backstage de los Latin GRAMMY 2025. Imagen Getty Images

Pero mientras Christian se preparaba para salir al escenario, la hija de Pepe Aguilar no estuvo sola, su madre Aneliz Álvarez estuvo con ella. Incluso, su hermano Leonardo también la acompañó.

Ángela Aguilar, su madre Aneliz y su hermano Leonardo en los Latin GRAMMY 2025. Imagen Getty Images

El look de Ángela Aguilar y Nodal

La esposa de Nodal sorprendió en los Latin GRAMMY 2025 con un vestido largo color naranja con escote pronunciado y espalda al descubierto.

Ángela Aguilar y su look naranja en los Latin GRAMMY 2025. Imagen Getty Images

Por su parte, Christian utilizó tres atuendos: uno gris con el que caminó por la alfombra, uno de piel con el que se subió al escenario y finalmente un traje negro que usó para recibir su premio.