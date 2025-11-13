Christian Nodal

Lo que no viste de Ángela Aguilar y Nodal en el detrás de cámaras de los Latin GRAMMY 2025

Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron una de las parejas más asediadas en los Latin GRAMMY 2025. Los esposos se dejaron ver muy cariñosos, ¡no se separaron ni un segundo!

Mira todo lo que pasó en los Latin GRAMMY 2025.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Ángela Aguilar derrocha amor por Christian Nodal al verlo más "arregladito" en los Latin GRAMMY 2025

Christian Nodal fue uno de los nominados en la entrega número 26 de los Latin GRAMMY 2025, además, también cantó en el escenario. El cantante llegó muy bien acompañado por su esposa, Ángela Aguilar.

La hija de Pepe Aguilar confesó que en esta ocasión no sentía nervios, pues solo iba como espectadora para apoyar a su marido y a su padre.

PUBLICIDAD

Ángela Aguilar y Nodal en la alfombra roja

Desde que llegaron al evento, los esposos desfilaron muy enamorados por la alfombra roja.

Al posar ante las cámaras se dejaron ver muy cariñosos.

Christian Nodal y Ángela Aguilar en los Latin GRAMMY 2025.
Christian Nodal y Ángela Aguilar en los Latin GRAMMY 2025.
Imagen Arturo Holmes/Getty Images

Más sobre Christian Nodal

Ángela Aguilar derrocha amor por Christian Nodal al verlo más "arregladito" en los Latin GRAMMY 2025
0:53

Ángela Aguilar derrocha amor por Christian Nodal al verlo más "arregladito" en los Latin GRAMMY 2025

Univision Famosos
La verdad sobre el supuesto consejo de Angélica Vale a Cazzu tras ruptura con Nodal
1:01

La verdad sobre el supuesto consejo de Angélica Vale a Cazzu tras ruptura con Nodal

Univision Famosos
Nodal rompe el silencio sobre su próxima boda religiosa con Ángela Aguilar: “Bien mexicanota”
0:46

Nodal rompe el silencio sobre su próxima boda religiosa con Ángela Aguilar: “Bien mexicanota”

Univision Famosos
Así es el lujoso apartamento donde Cazzu vivía con Inti: se habría mudado a causa de Nodal
0:55

Así es el lujoso apartamento donde Cazzu vivía con Inti: se habría mudado a causa de Nodal

Univision Famosos
Hermanos de Nodal reaparecen en medio de supuesta "delicada" salud de su mamá
3 mins

Hermanos de Nodal reaparecen en medio de supuesta "delicada" salud de su mamá

Univision Famosos
¿Indirecta para Nodal? Examiga del cantante lanza el tema “Malagradecido”
1:07

¿Indirecta para Nodal? Examiga del cantante lanza el tema “Malagradecido”

Univision Famosos
Ángela Aguilar lanza inesperado reclamo a Nodal por dejarla sola: “Le voy a empezar a cobrar”
2 mins

Ángela Aguilar lanza inesperado reclamo a Nodal por dejarla sola: “Le voy a empezar a cobrar”

Univision Famosos
Ángela Aguilar se conmueve ante apoyo durante primer concierto de su gira: “¡No estás sola!”
2 mins

Ángela Aguilar se conmueve ante apoyo durante primer concierto de su gira: “¡No estás sola!”

Univision Famosos
Ángela Aguilar comparte mensaje que la “sana”: "María no necesitó explicar lo que solo Dios entendía"
2 mins

Ángela Aguilar comparte mensaje que la “sana”: "María no necesitó explicar lo que solo Dios entendía"

Univision Famosos
Nodal pregunta si se ve “muy borracho” en pleno concierto y envía mensaje
0:50

Nodal pregunta si se ve “muy borracho” en pleno concierto y envía mensaje

Univision Famosos

Ángela y Nodal: lo que no se vio

A lo largo de la ceremonia, los cantantes estuvieron muy juntos, demostrando que están más unidos que nunca.

Ángela acompañó en su andar a Nodal en el backstage, donde no se soltaron ni un segundo.

Nodal y Ángela en el backstage de los Latin GRAMMY 2025.
Nodal y Ángela en el backstage de los Latin GRAMMY 2025.
Imagen Getty Images

Pero mientras Christian se preparaba para salir al escenario, la hija de Pepe Aguilar no estuvo sola, su madre Aneliz Álvarez estuvo con ella. Incluso, su hermano Leonardo también la acompañó.

Ángela Aguilar, su madre Aneliz y su hermano Leonardo en los Latin GRAMMY 2025.
Ángela Aguilar, su madre Aneliz y su hermano Leonardo en los Latin GRAMMY 2025.
Imagen Getty Images

El look de Ángela Aguilar y Nodal

La esposa de Nodal sorprendió en los Latin GRAMMY 2025 con un vestido largo color naranja con escote pronunciado y espalda al descubierto.

Ángela Aguilar y su look naranja en los Latin GRAMMY 2025.
Ángela Aguilar y su look naranja en los Latin GRAMMY 2025.
Imagen Getty Images

Por su parte, Christian utilizó tres atuendos: uno gris con el que caminó por la alfombra, uno de piel con el que se subió al escenario y finalmente un traje negro que usó para recibir su premio.

Christian Nodal utilizó tres atuendos en la entrega de los Latin GRAMMY 2025.
Christian Nodal utilizó tres atuendos en la entrega de los Latin GRAMMY 2025.
Imagen Getty Images
Relacionados:
Christian NodalÁngela AguilarLatin GRAMMYCelebridadesParejas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Cómplices
Gratis
Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX