Lo que no viste de Ángela Aguilar y Nodal en el detrás de cámaras de los Latin GRAMMY 2025
Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron una de las parejas más asediadas en los Latin GRAMMY 2025. Los esposos se dejaron ver muy cariñosos, ¡no se separaron ni un segundo!
Mira todo lo que pasó en los Latin GRAMMY 2025.
Christian Nodal fue uno de los nominados en la entrega número 26 de los Latin GRAMMY 2025, además, también cantó en el escenario. El cantante llegó muy bien acompañado por su esposa, Ángela Aguilar.
La hija de Pepe Aguilar confesó que en esta ocasión no sentía nervios, pues solo iba como espectadora para apoyar a su marido y a su padre.
Ángela Aguilar y Nodal en la alfombra roja
Desde que llegaron al evento, los esposos desfilaron muy enamorados por la alfombra roja.
Al posar ante las cámaras se dejaron ver muy cariñosos.
Ángela y Nodal: lo que no se vio
A lo largo de la ceremonia, los cantantes estuvieron muy juntos, demostrando que están más unidos que nunca.
Ángela acompañó en su andar a Nodal en el backstage, donde no se soltaron ni un segundo.
Pero mientras Christian se preparaba para salir al escenario, la hija de Pepe Aguilar no estuvo sola, su madre Aneliz Álvarez estuvo con ella. Incluso, su hermano Leonardo también la acompañó.
El look de Ángela Aguilar y Nodal
La esposa de Nodal sorprendió en los Latin GRAMMY 2025 con un vestido largo color naranja con escote pronunciado y espalda al descubierto.
Por su parte, Christian utilizó tres atuendos: uno gris con el que caminó por la alfombra, uno de piel con el que se subió al escenario y finalmente un traje negro que usó para recibir su premio.