Ángela Aguilar lanza amoroso mensaje a su "compañero" durante 25 años: "Ha sido un placer"

Ángela Aguilar se convirtió en la esposa de Christian Nodal el pasado 24 de julio, solamente mes y medio después de haber confirmado públicamente su romance.

Tras su boda, la pareja pasó unos días vacacionando en Los Cabos, México, donde navegaron por el mar a bordo de un lujoso yate.

Actualmente, la artista de 20 años está pasando tiempo con su familia, según evidenciaron tanto ella como su hermana, Aneliz, en Instagram.

Ángela Aguilar presumió estar disfrutando de días de descanso en el mar. Imagen Ángela Aguilar/Aneliz Aguilar/Instagram

Lo que no ha quedado claro es si el sonorense se encuentra a su lado pues él no ha compartido una fotografía que lo revele.

Ángela Aguilar dedica cariñoso mensaje y no es a Nodal

En medio de su ‘escapada’, Ángela Aguilar se tomó un espacio para escribirle a alguien muy especial, que no es Christian Nodal, emotivas palabras.

Se trata de su hermano, Leonardo Aguilar, quien este jueves 15 de agosto está cumpliendo sus 25 años de edad.

En una fecha tan importante, la intérprete de ‘Qué agonía’ subió a sus historias de la red social una postal en la que aparece con el también cantante.

Ella anotó su dedicatoria encima de la imagen: “Compañero, ¿cuánto no hemos vivido juntos? ¡Qué alegría ser tu hermana!”.

“Ha sido un placer poder aprender contigo… ¡y lo que nos falta! ¡25 años de puro amor!”, añadió para concluir su misiva.

Ángela Aguilar le dedica amoroso mensaje a su hermano Leonardo. Imagen Ángela Aguilar/Instagram

Hasta el momento, los retoños de Pepe Aguilar no han dado a conocer si celebrarán en grande este nueva ‘vuelta al sol’ del compositor, tal y como lo hizo hace una semana su papá.

Mamá de Ángela Aguilar felicita así a su hijo Leonardo

Además de Ángela Aguilar, su madre, Aneliz Álvarez, igualmente recurrió a la plataforma digital para conmemorar a Leonardo.

“25 años siendo tu mamá y cada uno de ellos viendo en tus ojos unas ganas de vivir que contagian a cualquiera”, anotó en un ‘post’.

“Se feliz y más feliz y más feliz… cántanos, acompáñanos, enséñanos y sigue siendo el hombre completo, derecho y leal que siempre has sido. Tu madre que te adora”, agregó.

En respuesta, el cantautor apuntó en los comentarios: “Te adoro. Más de lo que te imaginas. Me has hecho inmensamente feliz. Mi compañera siempre”.