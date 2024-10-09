Famosa 'influencer' colombiana no quiere saber nada de Ángela Aguilar: "Me ofendió"

Video Los momentos que molestaron a Ángela Aguilar de la interpretación de Karol G con mariachi

Amara Qué Linda confesó que por el momento no quiere saber nada de Ángela Aguilar, debido a un comentario que hizo sobre Karol G, a quien considera que actualmente es la "patrona" de Colombia.

Este 8 de octubre en el podcast 'Los Enredados', la 'influencer' colombiana explicó por qué bloquearía de sus redes sociales a la hija de Pepe Aguilar.

"¿A quién bloquearías porque no quieres saber de ella?", fue la pregunta de Duvier Tovar, uno de los presentadores.

Pensativa, Amara respondió: "¿Qué no quiera saber de ella? En este momento a Ángela Aguilar, es que a mí me pasa algo rechistoso, yo me tomo todo súper personal y una vez vi una entrevista de ella donde hablaba como feo de Karol G y yo me enraboné y ahí me cayó mal, como que yo me cerré ahí ya", explicó.

La 'influencer' confesó que se sintió ofendida por el comentario de la cantante mexicana hacia su paisana.

"Con Ángela me pasó eso, como que vi esa entrevista hablando de Karol G y yo dije: '¡Ay!'. Además, ahorita en Colombia Karol G es como nuestra patrona representando, entonces como que me ofendió sabes, entonces no quise ver sus redes", añadió.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre Karol G?

De acuerdo con Caracol TV, la entrevista que menciona Amara Qué Linda sería la que Ángela Aguilar dio en 2021 cuando la prensa la cuestionó sobre la presentación de Karol G en Premios Juventud.

En esa premiación 'La Bichota' interpretó '200 Copas' a ritmo de mariachi, pero incluyó algunas palabras altisonantes en la letra.

Días después del evento, Pepe Aguilar y su hija, quienes son dos de los máximos exponentes del género mexicano actualmente, dieron su opinión sobre la presentación de la colombiana.

Mientras el cantante confesó ante las cámaras de El Gordo y La Flaca que "me gustó, me gustó. Está padrísimo que artistas de otros países puedan hacer nuestra música", Ángela no coincidió del todo con su padre.

"Me parece que la música mexicana es universal y todos la pueden cantar. No me gustaron las malas palabras que usó, se me hizo un poco feo, pero todo lo demás me encantó, la amo", dijo la esposa de Christian Nodal sobre Karol G en aquel entonces.