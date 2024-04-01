Famosos

Exparticipante de La Voz… México debuta en festival y solo asiste una persona: ¿quién es?

Andrea Ele se presentó en el festival de música Pa’l Norte el pasado fin de semana en Monterrey. La cantante se hizo viral porque realizó su debut sin público.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Peso Pluma le da tremendo beso a Anitta en pleno escenario: ¿ya superó a Nicki Nicole?

El 30 de marzo pasado, Andrea Ele, quien previamente participó en el programa ‘La Voz… México’, hizo su debut como cantante en el festival de música Pa’l Norte en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, su actuación se volvió viral debido a que se presentó ante un público escaso.

En TikTok, se hizo famoso el momento en que Andrea Ele realizó su actuación en el Parque Fundidora, con la presencia de una joven que aparentemente era su “amiga”.

“Como cuando solo tu mejor amiga a va verte al Pal Norte”, se lee en el texto que acompaña el video viral.

Andrea Ele se presentó en Pa'l Norte ante un escaso público.
Andrea Ele se presentó en Pa'l Norte ante un escaso público.
Imagen Andrea Ele / Instagram

Andrea Ele agradece las muestras de cariño

Después de que su actuación se volviera viral, Andrea Ele agradeció los comentarios positivos que recibió a través de las redes sociales.

“El día de hoy me levante con una cantidad de mensajes tan bonitos llenos de amor y de apoyo, solo quiero expresar de nuevo lo contenta que estoy por el simple hecho de haber pisado un escenario como lo es Pa’l Norte”, expresó.

Además, mencionó que desde el momento en que recibió la invitación, sabía que algo así podría suceder.

“Las puertas del festival las abren a las 2 p.m. y yo canté 2:35 p.m. Yo fui feliz así hayan sido 2,3,5 o las personas que hayan estado, los horarios estaban así desde un principio y era algo que sabía que probablemente podía pasar”, añadió.

@lokkopipe2

La Fue a ver su mejor Amiga 👏🥹 en Tecate Pal Norte #tecatepalnorte #palnorte #amigos #mejoresamigas #amiga @Estamos Al Aire @andreaelemx

♬ sonido original - Loko Pipe Ingobernable


“Mis papas siempre me dijeron: ‘Sea lo que sea que hagas en la vida hazlo con toda la pasión, con todas las ganas’ y este día me entregue con el corazón, sin expectativas y bueno la magia siempre está en los lugares que menos imaginamos. ¡GRACIAS, seamos LUZ!”, finalizó.

¿Quién es Andrea Ele, cantante que debutó en el Pa’l Norte con escaso público?

Andrea López, más conocida como Andrea Ele, es originaria de Culiacán, Sinaloa, y tiene 29 años.

En 2014, la joven participó en la cuarta temporada de ‘La Voz… México’, donde formó parte del equipo de Laura Pausini, rodeada de talentos como Ricky Martin y Yuri.

Durante la etapa de ‘Las Batallas’, Andrea Ele se enfrentó a Saak, pero en este capítulo fue “robada” por Julión Álvarez y, unas semanas después, fue eliminada de la competencia.

Así se veía Andrea Ele cuando participaba en 'La voz... México'.
Así se veía Andrea Ele cuando participaba en 'La voz... México'.
Imagen Televisa


Tras concluir su participación en ‘La Voz… México’, Andrea Ele se mudó a Florencia, Italia, para continuar con sus estudios de música. En septiembre de 2023, Andrea lanzó su primera canción como solista, titulada ‘Como tú’, seguida de ‘Solo quiero caminar’.

