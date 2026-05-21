Andrea de Val Estilista de Miss Venezuela Global arrestado: habrían desestimado “todos los cargos en su contra” Carolina Sandoval, ‘La Venenosa’, dio a conocer que, de acuerdo con una amiga de Giovanni Laguna, él habría quedado libre de enfrentar un proceso legal por presuntamente agredir a la ex reina de belleza.



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Giovanni Laguna, estilista de Andrea Del Val, Miss Venezuela Global, podría no enfrentar un proceso legal luego de haber sido arrestado por presuntamente agredir a la reina de belleza.

La tarde de este 21 de mayo, Carolina Sandoval ‘La Venenosa’ dio a conocer en la emisión de ¡Siéntese Quien Pueda! que le notificaron acerca de la situación judicial del también creador de contenido.

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“Directamente desde Europa, Ninoska Vásquez nos confirma, según su punto de vista y lo que ella está viviendo, que desestimaron todos los cargos relacionados con el supuesto maltrato de Giovanni Laguna para Andrea”, dijo la presentadora.

Por su parte, Lucho Borrego aseguró que él ya se encontraba investigando con sus fuentes “a ver si esta información es verídica”.

“La persona que te está confirmando es esa amiga personal de Giovanni Laguna”, puntualizó él acerca de lo dicho por Sandoval.

Al momento, en las redes sociales del estilista no se ha colocado un comunicado que confirme este reporte. Se desconoce si él sigue preso.

No obstante, previamente Kerly Ruiz destapó que Andrea le comentó que posiblemente Laguna habría recuperado su libertad toda vez que “son 24 horas lo que podrías estar en Francia en la cárcel”.

¿Qué sucedió entre Giovanni Laguna y Andrea Del Val?

La tarde de este 20 de mayo, Andrea Del Val acusó públicamente a Giovanni Laguna de presuntamente haberla agredido, al grado de provocarle heridas en el rostro.

Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, dio a conocer que el estilista fue detenido tras lo sucedido con la modelo, al interior de una residencia en Cannes, Francia.

Esta mañana, en entrevista exclusiva para el show de Univision, ella contó su versión acerca de la razón por la que terminó peleándose con el peluquero.

“Él y yo teníamos mucho tiempo teniendo problemas… Desde que yo participé en un concurso de belleza, él quería que yo le pagara un dinero para dizque hacerme ganar”, indicó.

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Según Andrea, como no cedió a su petición, Giovanni “saboteó todo” su concurso. Pese a esa alegada situación, dice, él la contactó para pedirle que le avisara cuando llegara a Cannes.

“¿Pero, qué hace él? Ve con quien yo estoy compartiendo el apartamento y le ofrece su servicio a una chica que viene aquí conmigo diciendo que yo soy una loca, una estúpida y salí de mi habitación”, sentenció.

Ella aseveró que el intercambio de palabras escaló y que él se “quitó un zapato”, le dijo que le iba a pegar y comenzó a insultarla.