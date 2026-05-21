Andrea de Val Andrea Del Val rompe el silencio: en llanto, Miss Venezuela Global revela por qué la habría golpeado su estilista La reina de belleza venezolana habló por primera vez sobre el altercado que vivió con Giovanni Laguna, estilista que fue arrestado en Cannes, Francia, por presuntamente haberla golpeado.



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Video Imágenes fuertes: Miss Venezuela Global muestra supuestas lesiones tras presunta golpiza de estilista

Andrea Del Val, Miss Venezuela Global, rompió el silencio tras presuntamente ser agredida por su estilista Giovanni Laguna, quien fue arrestado en Cannes, Francia, la tarde del 20 de mayo.

En entrevista con Kerly Ruiz, la ex reina de belleza venezolana contó su versión sobre el inicio del conflicto con el estilista, a quien ya conocía desde tiempo atrás.

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“Él y yo teníamos mucho tiempo teniendo problemas… Desde que yo participé en un concurso de belleza, él quería que yo le pagara un dinero para dizque hacerme ganar”, relató en ¡Siéntese Quien Pueda! este 21 de mayo.

Andrea Del Val muestra supuestos golpes que estilista venezolano le habría propinado en Cannes. Imagen ¡Siéntese Quien Pueda!



“Como yo no le di ese dinero, él saboteó todo mi concurso. Tengo cuatro años asistiendo a Cannes. Él me escribió: ‘Por favor, avísame cuando llegues a Cannes, yo estoy acá’ y yo le puse ‘Ok’. ¿Pero qué hace él? Ve con quien yo estoy compartiendo el apartamento y le ofrece su servicio a una chica que viene aquí conmigo diciendo que yo soy una loca, una estúpida y salí de mi habitación”, agregó.

De acuerdo con Andrea Del Val, fue después de ese intercambio de palabras que comenzó el disturbio y, supuestamente, comenzó a amenazarla.

“Le dije: ‘¿Por qué no me dices estas cosas en mi cara, en mi casa?, te agradezco que te vayas’ y él agarró, se quitó un zapato y me dijo que me iba a pegar (…) Me empezó a insultar, a amenazar y por eso es que yo decidí grabarlo”, insistió.

“¿Qué ha hecho? Me tumbó el teléfono y me ha golpeado (…) Estoy sentada allá, se abalanza encima de mí y me agarra. Me empieza a pegar con su teléfono en la cabeza”, dijo.

Andrea Del Val reveló a la periodista que fue gracias al apoyo de un amigo que logró dar parte a las autoridades sobre la situación.

“Mi amigo llamó y llegó la policía inmediatamente. Se lo llevaron esposado. Estoy harta de que la gente piense que yo estoy loca, que yo soy el problema cuando yo, lo que más hago es echarle pichón (esforzarse), intentar hacer las cosas bien”, mencionó intentando contener el llanto.

La modelo dio su versión de los hechos. Imagen ¡Siéntese Quien Pueda!

Estilista que habría golpeado a reina de belleza podría ya estar en libertad

Según reportes de Kerly Ruiz, el estilista Giovanni Laguna podría haber recuperado su libertad “porque son 24 horas lo que podrías estar en Francia en la cárcel”, según le habría comentado Andrea Del Val.

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Por último, la colaboradora de ¡Siéntese Quien Pueda! compartió que en últimas horas Andrea Del Val habría recibido “llamadas anónimas ofreciéndole dinero para que quite” la denuncia contra Giovanni Lagua.

Revelan conversación entre Andrea Del Val y el estilista

Además, presentó fotografías de los presuntos golpes que el estilista habría propinado contra la ex reina de belleza venezolana.

“Quiero poner en cámara una imagen que ella me envió en exclusiva, donde se le ve parte de la cara con una cicatriz. Me dice ella que están diciendo que ella se cayó y fue que se dio con algún objeto”, expresó.