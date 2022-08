Revelan una de las últimas fotos de Anabel Gutiérrez antes de su muerte

"Gracias a Dios, mis dos padres se fueron como lo que son: reyes. Mi mami dejó de respirar, no tuvimos la necesidad de tenerla sufriendo en un hospital, no tuvo llagas, no se lastimó. Mis hermanas tuvieron un cuidado, yo la tuve algunos meses, tuvimos tiempo cada quien de estar con ella", señaló la actriz de 'Corona de lágrimas'.