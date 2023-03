Ana Obregón se convierte en madre a los 68 años por subrogación: su fallecido hijo sería el donante

"Con todo el cariño personal y el máximo respeto profesional, espero que entendáis que de este tema yo no voy a decir nada nunca. De la gestación subrogada hemos hablado, opinado, en diversas ocasiones. Yo he opinado y hablado en diversas ocasiones. Hoy no es el día para hacerlo. Se entendería en un único sentido. Sería absurdo. Sé que me vais a respetar, os quiero mucho. Así me voy a quedar", declaró en 'El show de Ana Rosa' este 29 de marzo, del cual es uno de los presentadores.