Maribel Guardia, Silvia Pinal y otras famosas que sufrieron la muerte de un hijo

La actriz no soportaba la tristeza de haber perdido a su hijo y pedía irse con él. "El día del sepelio de Claudio, ella pidió que Claudio viniera por ella e irse con él. Verdaderamente estoy sorprendida de que en tan poco tiempo lo haya logrado. Todo el mundo le rebatía el punto y le decía que no, cuando esa era su decisión. Eso era lo que ella quería y de verdad hay que estar tranquilos y felices por ella porque lo consiguió, está descansando y ya no hay esa agonía eterna de no solo tener una enfermedad por edad, sino que su hijo ya no estuviera con ella. Creo hay que celebrarlo, en vez de lamentarlo”, declaró Pedret.