Actriz de 'Pedro El Escamoso' rompe con su novio 30 años menor a dos meses de comprometerse

"Yo no puedo decir que mi relación fue por interés de su parte, o como mucha gente dice que me iba a quitar la pensión. En el tejido real de nuestra relación fuimos profundamente felices (…) Soy yo la que me voy de la relación, se nos salió de las manos. Y si una relación a pesar de los conflictos no tiene una base fuerte no se puede seguir".