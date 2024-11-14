Alicia Villareal reaparece sin maquillaje en medio de su divorcio: fans resaltan lo bonita que se ve

Video La reacción de Alicia Villarreal ante la infidelidad de Cruz Martínez, ¿pasan por crisis matrimonial?

En los últimos meses Alicia Villareal ha estado constantemente en el ojo público, luego de que en agosto de 2024 salieran a la luz imágenes de su esposo, Cruz Martínez, muy de cerca con otra joven.

La artista se enteró de esta supuesta infidelidad gracias a los medios de comunicación, y tras confrontar a su marido de manera privada, tomó la decisión de divorciarse de él luego de 21 años de matrimonio y dos hijos juntos.

A pesar de la separación, Alicia Villareal se ha dejado ver estable y rodeada del amor de sus fans, apoyada por su familia, y centrada en su música.

Alicia Villareal aparece sin maquillaje en medio de su divorcio



En medio de la polémica, Alicia Villareal sorprendió a sus fans al aparecer en un video que circula en redes sociales.

Este fue publicado por la cuenta de TikTok de @rubiomielsalon, un salón de belleza ubicado en Monterrey, Nuevo León, acompañado de la descripción “La güerita consentida de todo Monterrey”.

En él se ve a la cantante sin filtros y sin una gota de maquillaje, con un peinado ondulado que resalta su característico cabello rubio.

La publicación ya tiene más de 11 mil “me gusta” y más de 200 comentarios, en los cuales las personas están llenando de amor y de gestos de cariño a la intérprete de “Te quedó grande la yegua”.

“Qué bonita es, a sus 53 sin maquillaje y sin cirugía”, “ya quisieran muchas de 20 lucir así sin maquillaje…preciosa”, “como siempre bella”, “qué bonita se ve sin maquillaje, muy pocas mujeres se pueden dar ese lujo” y “así quisiera verme a su edad” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.





¿Qué ha dicho Alicia Villareal sobre su divorcio con Cruz Martínez?



Luego de los rumores de infidelidad de Cruz Martínez, Alicia Villareal dejó en claro que se iba a divorciar de él, a pesar de lo dura que pudiera resultarle esa decisión. “Es tan difícil, después de tantos años, desprenderte de algo” dijo la cantante.

Sin embargo, ella dijo que hoy en día se siente capaz de superar este obstáculo, a pesar de los sentimientos encontrados que conllevan una separación:

Hubo un tiempo en que yo necesitaba ayuda y tuve que tomarla; pero, hoy en día, ya me siento más capaz. Ya soy más madura, más tranquila, estoy más relajada y estoy más al día. Me dedico a lo que tengo que hacer. Claro [que estoy triste]. A todas las mujeres nos pasan muchas cosas cuando estamos en una ruptura o en un proceso de divorcio.

Alicia Villareal también dejó muy en claro que sus hijos se encuentran bien y tranquilos sobre esta decisión familiar, e hizo especial énfasis en aclarar que, al menos por ahora, no piensa volver a casarse.