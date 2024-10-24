Alejandro Tommasi reveló que es pansexual, ¿qué significa esta orientación sexual?

Video Alejandro Tommasi confesó que es pansexual a los 65 años: ¿se casaría de nuevo?

En más de una ocasión, Alejandro Rommasi ha dicho que se siente discriminado por su orientación sexual. A pesar de ello, el actor no teme decir abiertamente que es pansexual, pero ¿a qué se refiere con esto?

¿Qué es ser pansexual?

Muchas celebridades se han declarado pansexuales , pero aún existen ciertas dudas alrededor de este término. Una persona pansexual es aquella que siente atracción romántica o sexual principalmente por las cualidades de alguien, más allá que por su sexo o su género.

Es decir, alguien pansexual puede sentir atracción por cualquier persona al centrarse especialmente en características como su personalidad, su manera de pensar, sus valores, su humor o su belleza, sin importar el sexo o identidad de género.

A diferencia de la bisexualidad, en la que se puede sentir atracción por hombres y mujeres, la pansexualidad abarca la atracción hacia mujeres, hombres, personas transgénero e intersexuales.

¿Alejandro Tommasi también es bisexual o por qué lo dijo antes?

En 2018, Alejandro expresó en el programa 'El minuto que cambió mi destino' que la bisexualidad siempre ha existido en él, pues ha estado en relaciones tanto con hombres como con mujeres.

Sin embargo, en 2022 declaró que su orientación sexual había cambiado y que ahora se considera una persona pansexual. “Ahora los términos han cambiado, entonces soy pansexual”, explicó el actor, y argumentó los motivos detrás de este cambio:

"Yo me voy por una persona que me trate bien, que me quiera, que me ame […] A lo que voy es que uno se enamora de la persona y ya no tanto de la sexualidad".



Pero, ¿se puede cambiar de orientación sexual? De acuerdo con Christine Kaestle, especialista en Desarrollo Humano durante la adolescencia y adultez emergente, esto sí es posible:

"Hay que entender que aunque el género sexual es parcialmente explicado por procesos que suceden antes de nacer, una persona no se da cuenta de su orientación sexual hasta mucho más tarde en su vida. Ese proceso de 'darse cuenta', experimentar y aceptar esa realidad sexual no se da hasta completar el proceso de maduración, y puede prolongarse hasta bien entrada la adultez".

Alejandro Tommasi Imagen Mezcalent

¿Quién fue la pareja de Alejandro Tommasi, luego de declararse bisexual y pansexual?

Óscar Ruiz fue pareja de Alejandro Tommasi durante 15 años. De acuerdo con Tommasi, Ruiz también se dedicaba a la actuación, aunque su trabajo no es muy conocido.

Ellos se casaron en 2011, pues Alejandro Tommasi quería formalizar la relación luego de descubrir unas infidelidades por parte de su pareja. Estuvieron casados tres años y luego se separaron, pero la ruptura no fue definitiva.

¿Qué le pasó a Alejandro Tommasi? El escándalo con su exesposo

De acuerdo con declaraciones de Alejandro Tommasi al programa ‘El minuto que cambió mi destino’, Óscar Ruiz amenazó con quitarse la vida si se separaban:

"Yo con ese temor me volví a casar. Yo me divorcié, hubo un acuerdo donde mis cosas son mis cosas y él se fue. Luego él inventó una nota que salió en una revista, donde dijo que yo lo golpeaba, que yo era alcohólico".



Aunque volvieron a casarse, Alejandro Tomassi decidió separarse nuevamente de Óscar Ruiz en 2017 e inició un proceso legal en contra de su ex pareja, con la intención de limpiar su imagen después de las fuertes declaraciones de Ruiz.

¿Quién es la actual pareja de Alejandro Tommasi, tras declararse pansexual?

Actualmente, Alejandro Tommasi se encuentra soltero, pues según dijo en una entrevista con ‘TVyNovelas’ a principios de 2024, no ha tenido tiempo de encontrar una pareja:

"Si no tienes el tiempo para darles calidad, mejor estás en tus ensayos, tus funciones, y no tener a nadie, porque es absurdo tener a alguien a quien no puedes ni ver. Entonces, por lo pronto, estoy tranquilo, no pasa nada, creo que no todo el mundo está detrás de una relación".



Aunque el actor en ocasiones extraña sentirse “apapachado”, reveló que se ha acostumbrado a la soledad , y que cuenta con la compañía de sus compañeros de trabajo y de su perrita.

Tommasi también ha dicho que no siente la necesidad de volver a encontrar pareja, pues quiere vivir su vida al máximo él solo, viajando y pasándola bien.

¿Cuántos hijos tiene Alejandro Tommasi?



Alejandro Tommasi no tiene hijos, pero ha compartido en diferentes entrevistas que le habría gustado ser padre. Pero, debido a la gran carga de trabajo que siempre ha tenido, realmente nunca tuvo tiempo de “hacer al niño” y mucho menos de cuidarlo.

A pesar de nunca haberse convertido en padre, Alejandro Tommasi dice amar a los niños, y ha disfrutado ver crecer de cerca a sus sobrinos.