"No les gustaba que fuera lesbiana": Alejandra Ley tuvo que mudarse por culpa de sus vecinos

Desde que se declaró abiertamente lesbiana, Alejandra Ley ha enfrentado momentos desagradables tanto en lo profesional como en su vida personal. En el trabajo se le cerraron varias puertas y ahora también vive en carne propia la discriminación, pues se tuvo que cambiar de casa.

De acuerdo con una entrevista que tuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa 'De Primera Mano’, Alejandra se enteró de que algunos miembros de diferentes producciones no se sentían cómodos por trabajar con ella. Debido a esto, la actriz lucha arduamente para lograr que algún día su sexualidad no influya negativamente en su ambiente laboral.



Afortunadamente, desde que salió del closet y habló sobre su orientación sexual su familia le ha brindado un apoyo incondicional y ella lo agradece.

Tengo que reconocer que soy afortunada: puedo hablar abiertamente de mi sexualidad, puedo decir soy lesbiana y no hay bronca en mi vida y en mi entorno, pero fue una chamba de muchos años. Además tengo que agradecer a mi familia que son muy amorosos y siempre han sido muy abiertos en eso.



Aunque también reconoció que no todo ha sido miel sobre hojuelas.

Me ha pasado en chambas que de repente me entero que no me quedé porque igual no les encanta la idea... digo: ‘Si me la puedo ahorrar, mejor’, pero me encantaría vivir en un mundo en el que no tenga qué ver tu sexualidad con las oportunidades de trabajo o con estar en un lugar y que te miren raro.



Uno de los peores momentos que enfrentó fue en plena pandemia de COVID-19, pues en el edificio en el que vivía en la Ciudad de México se topó con personas que tienen prejuicios hacia la comunidad LGBT+, lo que la obligó a cambiarse de casa, a un lugar donde se sintiera más cómoda y segura.



Durante la entrevista explicó que incluso se trató de situación violenta, pues algunos vecinos llegaron a atentar contra sus pertenencias y las de sus familiares. Expresó que rayaron su automóvil y provocaron la inundación de su departamento.

Después de vivir esa pesadilla, Alejandra encontró un nuevo hogar.

Estamos hablando que esto fue en 2020. En un edificio había un par de vecinos que no les gustaba que yo fuera abiertamente lesbiana. Me hacían un chorro de maldades: me taparon el desagüe, se inundó, le rayaron el coche a mi tío, que también es gay... no sabes las cosas que me hicieron.

Alejandra Ley se identifica como una mujer pansexual

En otra entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la actriz declaró que en estos momentos de su vida puede definirse como una mujer pansexual.

“Yo era una niña y no pensaba en mi orientación sexual para nada y te lo puedo decir: hay momentos de mi día donde me siento de 12 años y me siento en mi propio planeta, nunca lo cuestioné, hoy me defino como una mujer pansexual”.

Ahí mismo, recordó el momento donde le dijo a su mamá que le gustan las mujeres. De hecho, en ese momento estaba enamorada de una chica y salía con ella, por lo que inmediatamente recibió el apoyo de su familia.



Alejandra Ley explicó el significado de la palabra pansexual: 'pan' es todo, es decir, que te enamoras de la esencia de una persona.

"Hoy lo tengo más claro, tengo 36 años, pero también mis relaciones primordialmente son con mujeres, me engancho mucho más sentimental y románticamente con una mujer, pero no es que los hombres no me gusten, no más que no les entiendo, no conecto con un hombre, no me he podido enamorar de un hombre”.