Sebastián Yatra y Aitana habrían terminado después de dos años de relación intermitente

Video ¿Sebastián Yatra terminó con sus ex porque no puede ser fiel? Habló como nunca de sus relaciones

Sebastián Yatra y Aitana nuevamente habrían terminado su relación, según informes fue el colombiano quien tomó la decisión. Los rumores sobre la ruptura tomaron fuerza el sábado 4 de agosto, cuando la cantante española rompió en llanto al interpretar una canción.

En su más reciente concierto en Vigo, España, antes de interpretar 'Akureyri', tema que compuso junto al colombiano durante un viaje a Islandia, Aitana se quebró en el escenario al dar un breve mensaje en el que dejó ver su vulnerabilidad.

"Hay cosas en la vida y momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto y todo es tan increíble, pero a veces termina, a veces se acaba. Y no pasa nada, y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma y volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera", dijo en el show.

"No permitáis nunca que nadie os diga que nada es para siempre, porque muchas cosas pueden ser para siempre. La familia es para siempre, los amigos son para siempre y vosotros vais a ser para siempre", añadió.

Sebastián Yatra habría terminado el noviazgo con Aitana

De acuerdo con información de ABC, una persona cercana a la española les confirmó que los cantantes habían terminado su relación después de dos años de noviazgo intermitente, a pesar de que a finales de julio Aitana todavía proclamaba su amor por Sebastián, incluso lo hizo en su concierto de Marbella.

Según ABC, la última vez que se les vio juntos fue el 21 de julio en uno de los conciertos que Karol G ofreció en Madrid.

Relacionan a Sebastián Yatra con otra cantante

Aunque las razones de la ruptura no se han dado a conocer, medios españoles como ABC e Infobae reportaron que el colombiano podría estar saliendo con la cantante Bú Cuarón.

La joven tiene 20 años y es hija del exitoso director mexicano de cine Alfonso Cuarón y de la actriz italiana Annalisa Bugliani.

La historia de amor de Sebastián Yatra y Aitana

Los cantantes se conocieron en 2017 en el reality show 'Operación Triunfo', donde Yatra se acercó a Aitana para cantar partes de su canción 'Sutra'. Sin embargo, su amistad comenzó en 2019 y fue a finales de 2022, cuando ambos estaban solteros, que se convirtieron en algo más.

En noviembre de 2023 Yatra confirmó la primera ruptura: "Nos queremos un montón. Pero hoy los dos estamos solteros. Andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", declaró el colombiano a la prensa mexicana.

Pocos meses después, antes de San Valentín, se reconciliaron y viajaron a Islandia, donde grabaron el video del tema 'Akureyri', que emocionó hasta las lágrimas a la española en su reciente concierto.

Presuntamente ahora los artistas habrían vuelto a terminar, ¿será de manera definitiva?