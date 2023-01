África Zavala deja en claro por qué no quiere casarse con León Peraza

África Zavala aseguró que no tiene planes de boda a corto plazo con su pareja, León Peraza, y explicó la razón de su negativa.

La actriz de 'Corona de Lágrimas' (vela gratis en ViX) reveló que desde antes de conocer al padre de su hijo, León Peraza, llegar al altar no estaba en su lista de metas en la vida, pues cree en la felicidad de una pareja sin formalidades legales o determinados ritos.

“Estamos felices así, no nos hace falta casarnos; yo siempre he sido de las mujeres que no creen en eso”, comentó en entrevista para la revista TVyNovelas.



Aseguró que, por ahora, tiene descartada la idea de unirse en matrimonio al actor venezolano, pues el compromiso está implícito en su relación.

“Yo más bien creo que si uno quiere estar con alguien, está, no es necesario nada más”, afirmó en la publicación del 6 de enero.



No obstante, la intérprete de telenovelas como ‘Vencer el pasado’ y ‘La malquerida’ señaló que solo su único hijo, León, de 2 años, podría hacerla cambiar de opinión.

“Pero bueno, sí hemos pensado que en algún momento, a lo mejor ya que el niño esté más grande y quiera ver a sus papás casados, pues lo haremos”, agregó.

África Zavala responde cuándo le dará un hermano a León

África Zavala está enfocada en ‘Leoncito’, quien nació en agosto de 2020 en medio de la pandemia, por lo que no desea agrandar la familia próximamente.

Afirmó que en esta etapa de su vida se siente en total plenitud al lado de su pareja, León Peraza, y de su único hijo, y a eso se le suma que su agenda de trabajo también le impide planear un segundo embarazo.

“Ahorita no pienso en hermanitos. En este momento no podría decirte, es muy reciente, y quiero ponerle toda la atención a mi hijo; también tengo mucho trabajo, entonces, vamos poco a poco”, explicó.



La actriz ha comentado en pasadas entrevistas que ella y su pareja no están negados a la posibilidad de tener otro bebé; sin embargo, actualmente está concentrada en disfrutar e ir descubriendo todo lo relacionado con la maternidad solo con su hijo León.

“Cuando llego a mi casa me olvido de todo y le hago su comida mientras estoy jugando con él; de hecho, si se duerme es cuando hago ejercicios, ya que trato de dedicarle mucho tiempo, porque quiero que sienta que su mamá está presente”, comentó en la reciente entrevista para TVyNovelas.

“Amo al bebé, no podría describir esa sensación de llegar a mi casa y que me sonría, porque llega y corre, se ríe, me besa, me abraza, es muy cariñoso todo el tiempo, y cuando llego, eso es lo que más me gusta, porque corre con una felicidad que me vuelve loca”, agregó.

África Zavala y León Peraza: su historia de amor

África Zavala y León Peraza entablaron una relación en 2019, la conexión entre ellos fue casi inmediata, según contó la actriz en una pasada entrevista.

“Estoy muy enamorada y feliz, fue un flechazo así de nos vimos y ya”, externó la actriz.

Al año de noviazgo decidieron embarazarse y el 13 de agosto de 2020 nació León.

Luego de cuatro años de relación, la pareja de actores siguen demostrando en redes sociales lo unidos y enamorados que están.

León Peraza es originario de Venezuela y desde hace varios años radica en México. Como actor ha participado en proyectos como ‘Luis Miguel, la serie’. En redes sociales cuenta con más de 134 mil seguidores donde frecuentemente comparte su gusto y disciplina por el ejercicio.