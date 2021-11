Adriana Fonseca dice cómo ha superado las crisis matrimoniales con su esposo durante una década

" Sí me tocó vivir relaciones, unas con patanes y otras con manipuladores o personas tóxicas. En alguna de esas relaciones pagué un precio muy, muy alto. Victoria Ruffo, me sacó del hoyo cuando estaba entre que terminaba y no con esta relación mega tóxica. Ella me dijo: 'Este hombre te va a matar'. Y sí, si hubiera seguido en esa relación, algo peor de lo que me pasó me hubiera pasado".