Adriana Fonseca

Adriana Fonseca denuncia agresiones de chofer: rompe en llanto durante video en vivo

La actriz realizó una transmisión en vivo al sentirse vulnerable y en medio de las agresiones verbales de un conductor por aplicación.

Video Adriana Fonseca admite que no ha sido fácil hacer carrera en Hollywood (tras 10 años lo sigue intentando)

La tarde de este martes 16 de enero, Adriana Fonseca realizó una transmisión en vivo desde Instagram al sentirse vulnerable mientras viajaba a bordo de un automóvil conducido por un chofer por aplicación.

Durante la transmisión, la actriz denunció agresiones verbales por parte del conductor, quien en el video se le escucha llamarla en varias ocasiones “racista”, “clasista” y “desagradable” mientras ella hablaba por teléfono presuntamente con algún servicio de emergencia.

“No sé qué hacer… Vengo con un señor que está loco", menciona angustiada. "Me viene gritando. Venía casi chocando”, dice Adriana Fonseca en su video sin poder contener las lágrimas.

Adriana Fonseca realizó una transmisión en vivo desde Instagram al sentirse vulnerable a borde de un taxi.
Imagen Adriana Fonseca / Instagram

La intérprete de 44 años señala en su video que el incidente ocurrió cerca de Viaducto, en la Ciudad de México y que estaba esperando llegar a un lugar seguro para poder descender del auto, pues se encontraba en el segundo piso de Periférico.

¿Qué le pasó a Adriana Fonseca?

Adriana Fonseca no revela en su video cómo comenzó el altercado con el chofer por aplicación. Sin embargo, da a entender que al pedirle que disminuyera su velocidad, éste comenzó a molestarse.

Aunque se desconoce qué ocurrió después, Adriana Fonseca reapareció horas después en Instagram para detallar que se encontraba bien. Asimismo, reveló que si había hecho el en vivo fue porque se sintió en peligro.

“Afortunadamente ya todo está bien. Agradezco a mis amigos por el apoyo y agradezco a todos ustedes por cada uno de sus mensajes. Hice ese en vivo por miedo, por temor a que algo me pasara, por este conductor de Uber que bueno… ustedes ya vieron… Se queda archivado este video”, mencionó.

La actriz denunció al chofer de taxi por aplicación tras agresiones verbales.
Imagen Adriana Fonseca / Instagram


Finalmente, la actriz de ‘Mi fortuna es amarte’ reveló que había denunciado al chofer ante la plataforma, por lo que esperaba se hiciera justicia y que esto no se repitiera más con otros pasajeros.

“Yo le mando luz, le mando bendiciones a este señor. No quiero más rollos. Realmente es triste que vivamos mucha violencia, mucha agresión, poca empatía. Le dije que se murió anoche un tío, se murió el hermano de mi mamá, y se burlaba, me gritaba. Pero bueno, le mando luz. Como les dije, yo estoy bien y gracias a Dios se pueden hacer esos en vivos para estar en vivo y tener más seguridad”, sentenció.

