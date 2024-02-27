Adamari López no se guarda nada y cuenta con detalle a qué “huele” Emmanuel Palomares

Video Esto es lo que Emmanuel Palomares, exnovio de Irina Baeva, opina sobre sus planes de boda con Gabriel Soto

El pasado 23 de febrero, Adamari López hizo pícaros comentarios a Emmanuel Palomares en su visita al show Desiguales, de Univision, donde el actor fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a abrir la red social OnlyFans si estuviera ante un “momento difícil” en términos económicos.

Sin embargo, al percatarse de que el protagonista de ‘Vivir de amor’ (telenovela que puedes ver en ViX) no se animaba a responder con claridad, la actriz de 'Amigas y Rivales' se acercó a él para obtener una respuesta más certera.

“Emmanuel, estás evadiendo la pregunta que te hizo Amara, la de si tú abrirías (OnlyFans). Es que yo, por ejemplo, Emmanuel... me voy a acercar un poquito más… es como para ver cómo se vería lo que hay por ahí”, le advirtió Adamari al galán mientras se aproximaba a él.

“¿A ti te gustaría (que lo abriera)?”, le respondió Emmanuel siguiendo el juego a la presentadora puertorriqueña.

“Claro que sí”, respondió Adamari. “Yo no tengo OnlyFans pero puedo abrir uno para verlo”, aseveró en el show Desiguales que se transmite por Univision.





Fue entonces cuando Emmanuel Palomares finalmente respondió a la pregunta: "¡Qué hermosa eres Adamari! El OnlyFans no, (pero) una novela tú y yo…".

“Sí, a mí me hace falta Vivir de amor. Está mala la cosa”, bromeó ella haciendo referencia a la telenovela que protagoniza el actor.

¿A qué huele Emmanuel Palomares?

La conversación y los pícaros comentarios entre Emmanuel Palomares y Adamari López no quedaron ahí, ya que aprovechando su proximidad, la estrella de telenovelas reveló con detalles a qué huele el intérprete de 33 años.

“Para que sepan, a mí me encantan los olores de la gente y él huele delicioso… Él huele a que se bañó, se puso perfume, se puso cremitas… ¡uy, delicioso!”, confesó. “Hasta me dio calor”, puntualizó.