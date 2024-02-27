Adamari López

Adamari López no se guarda nada y cuenta con detalle a qué “huele” Emmanuel Palomares

La conductora hizo pícaros comentarios al actor, quien no dudó en darle un beso. Así reaccionó Adamari López.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Esto es lo que Emmanuel Palomares, exnovio de Irina Baeva, opina sobre sus planes de boda con Gabriel Soto

El pasado 23 de febrero, Adamari López hizo pícaros comentarios a Emmanuel Palomares en su visita al show Desiguales, de Univision, donde el actor fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a abrir la red social OnlyFans si estuviera ante un “momento difícil” en términos económicos.

Sin embargo, al percatarse de que el protagonista de ‘Vivir de amor’ (telenovela que puedes ver en ViX) no se animaba a responder con claridad, la actriz de 'Amigas y Rivales' se acercó a él para obtener una respuesta más certera.

PUBLICIDAD

“Emmanuel, estás evadiendo la pregunta que te hizo Amara, la de si tú abrirías (OnlyFans). Es que yo, por ejemplo, Emmanuel... me voy a acercar un poquito más… es como para ver cómo se vería lo que hay por ahí”, le advirtió Adamari al galán mientras se aproximaba a él.

Más sobre Adamari López

#ArchivoFamosos: el día en que Adamari López y Toni Costa se besaron bailando por primera vez en TV 
1:00

#ArchivoFamosos: el día en que Adamari López y Toni Costa se besaron bailando por primera vez en TV 

Univision Famosos
Adamari López revela si ya está preparada para vivir y estar en pareja de nuevo: ¿tiene a alguien?
0:46

Adamari López revela si ya está preparada para vivir y estar en pareja de nuevo: ¿tiene a alguien?

Univision Famosos
Amara La Negra dispuesta a ir al ‘gender reveal’ de la amante de su marido: "Qué disparate"
0:54

Amara La Negra dispuesta a ir al ‘gender reveal’ de la amante de su marido: "Qué disparate"

Univision Famosos
Adamari López revela la “rabia” que le dio contra Toni Costa y su exsuegra: la madre de él responde
0:59

Adamari López revela la “rabia” que le dio contra Toni Costa y su exsuegra: la madre de él responde

Univision Famosos
¿Adamari López se volverá a casar? Tarotista le augura la llegada de un nuevo amor
1:01

¿Adamari López se volverá a casar? Tarotista le augura la llegada de un nuevo amor

Univision Famosos
Adamari López reacciona a críticas por su cuello “arrugado”: “Hay que envejecer con dignidad”
2 mins

Adamari López reacciona a críticas por su cuello “arrugado”: “Hay que envejecer con dignidad”

Univision Famosos
Adamari López se sincera y confiesa cuándo dejó de bañarse con su hija
0:44

Adamari López se sincera y confiesa cuándo dejó de bañarse con su hija

Univision Famosos
Novia de Toni Costa responde a los que dicen que él "se veía mejor" con Adamari López
2 mins

Novia de Toni Costa responde a los que dicen que él "se veía mejor" con Adamari López

Univision Famosos
Adamari López no se aguanta y manda este importante mensaje a su ex Toni Costa: él reacciona
0:53

Adamari López no se aguanta y manda este importante mensaje a su ex Toni Costa: él reacciona

Univision Famosos
Adamari López y Toni Costa juntos con su hija Alaïa como en los viejos tiempos
0:52

Adamari López y Toni Costa juntos con su hija Alaïa como en los viejos tiempos

Univision Famosos

“¿A ti te gustaría (que lo abriera)?”, le respondió Emmanuel siguiendo el juego a la presentadora puertorriqueña.

“Claro que sí”, respondió Adamari. “Yo no tengo OnlyFans pero puedo abrir uno para verlo”, aseveró en el show Desiguales que se transmite por Univision.

Video Adamari López y Emmanuel Palomares bromean sobre cómo ganar dinero en la peor circunstancia


Fue entonces cuando Emmanuel Palomares finalmente respondió a la pregunta: "¡Qué hermosa eres Adamari! El OnlyFans no, (pero) una novela tú y yo…".

“Sí, a mí me hace falta Vivir de amor. Está mala la cosa”, bromeó ella haciendo referencia a la telenovela que protagoniza el actor.

¿A qué huele Emmanuel Palomares?

La conversación y los pícaros comentarios entre Emmanuel Palomares y Adamari López no quedaron ahí, ya que aprovechando su proximidad, la estrella de telenovelas reveló con detalles a qué huele el intérprete de 33 años.

“Para que sepan, a mí me encantan los olores de la gente y él huele delicioso… Él huele a que se bañó, se puso perfume, se puso cremitas… ¡uy, delicioso!”, confesó. “Hasta me dio calor”, puntualizó.

Finalmente, Emmanuel Palomares agradeció los halagos de Adamari López y se acercó a ella para darle un beso en la mejilla, prometiendo que visitaría más seguido el show.

Relacionados:
Adamari LópezEmmanuel PalomaresFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Tráiler: Narcosatánicos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD