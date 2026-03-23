Muertes de famosos Actriz Mariana Pizarro es hallada sin vida al interior de un autobús: ¿qué dice la autopsia preliminar? Autoridades confirmaron que la artista no presentaba signos vitales al momento de ser encontrada. Un juez ordenó que se realizaran los exámenes correspondientes para determinar por qué murió.



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La actriz y activista argentina Mariana Pizarro fue encontrada sin vida al interior de un autobús en la ciudad de Posadas, de la provincia de Misiones en Argentina. Tenía 55 años.

La noticia de su deceso ha sido confirmada por instituciones como el Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes, en dicho país.

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“Referente cultural y social en su provincia, su fallecimiento enluta a nuestra comunidad. Acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento”, afirmó en un mensaje la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

¿Qué le pasó a la actriz Mariana Pizarro?

De acuerdo con Agencia Noticias Argentina, a Mariana Pizarro la localizaron muerta dentro de un camión de pasajeros cuando este arribó a la Terminal Quaranta de Posadas proveniente de Buenos Aires.

El hecho ocurrió el miércoles 18 de marzo cuando efectivos de la Comisaría Decimoséptima fueron asignados tras ser requeridos por personal del Comando Táctico Especial que presta servicio en la central.

En el lugar, el chófer de la unidad afirmó que después de llegar a la terminal y ya que todos los pasajeros habían bajado, observaron que quedaba una mujer.

Al momento en el que acudieron a su lugar y trataron de despertarla, ella no reaccionaba, por lo que avisaron a las autoridades correspondientes.

Uniformados constataron que Pizarro, identificada posteriormente, ya no presentaba signos vitales. Ante la situación, solicitaron la presencia del médico policial y miembros de la Policía Científica para que realizaran las pericias.

En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría jurisdiccional junto a personal especializado. Un juez ordenó que se realizara la autopsia.

Revelan resultados de autopsia preliminar a Mariana Pizarro

Según Doce TV, la Policía de Misiones “confirmó que la autopsia preliminar practicada a Mariana Pizarro descartó una muerte violenta”.

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Por su parte, Misiones Online da a conocer que luego de que las primeras indagaciones no constataran “signos de criminalidad”, el magistrado a cargo del caso dispuso la entrega del cuerpo de la artista a sus familiares.

Velan a Mariana Pizarro en el que habría sido su cumpleaños

La tarde del 19 de marzo, en el que habría sido su cumpleaños, 56, los restos de Mariana Pizarro fueron velados en la sala Paz Eterna, reporta Ámbito.

En su cuenta de Facebook, varias personas dejaron sus felicitaciones para la intérprete. Sin embargo, Patricia Calo, quien aseveró era su compañera, solicitó que “por respeto” se bajen los mensajes.