Accidentes

Actriz sufre graves quemaduras en restaurante: revelan impactantes imágenes

La actriz y bailarina Laura Daniela Villamil resultó gravemente herida luego de quedar envuelta en llamas durante una presentación en Colombia.

Elizabeth González.
Laura Daniela Villamil sufrió graves quemaduras durante una presentación en el restaurante, Andrés Carne de Res, ubicado en Chía, Colombia. La actriz se encontraba bailando cuando su vestido de plumas quedó envuelto en llamas.

De acuerdo con medios locales como RCN y Caracol, el grave accidente ocurrió el pasado 17 de agosto y el incendio se originó cuando la actriz colombiana quemó su vestido cuando manipulaba una antorcha que era parte del show.

A través de redes sociales fueron difundidas las imágenes del accidente, donde se observa a Laura Daniela Villamil envuelta en llamas, mientras que sus compañeros se quedan inmóviles y sin poder ayudarla.

Lo que se sabe de la salud de la actriz

Santiago Villamil, hermano de la actriz, declaró a Noticias Caracol que la actriz presenta quemaduras en un 80 por ciento de su cuerpo, por lo que se encuentra delicada de salud.

“Han venido noticias que no han sido muy buenas, pero estamos esperando. Nos dicen que el proceso es demasiado lento con este tipo de heridas. Nos confirmaron que el 80 por ciento del cuerpo de mi hermana se encuentra quemado y que le realizaron una traqueotomía para poderla ventilar mecánicamente y poderla alimentar”, detalló este 23 de agosto.

Hasta este viernes, Laura Daniela Villamil ha sido operada tres veces. Sin embargo, se le tendrá que realizar una cuarta intervención quirúrgica, según informaron los médicos a su hermano.

Laura Daniela Villamil
Laura Daniela Villamil
Imagen Laura Daniela Villamil / Instagram

¿Quién es Laura Daniela Villamil?

Laura Daniela Villamil tendría 28 años. Es una artista que se describe así misma en redes sociales como actriz, cantante y bailarina.

La joven estudió la carrera de Artes Escénicas en la Facultad de Artes ASAB en Bogotá, Colombia, y según reportan medios locales, desde hace cinco años trabajaba en el restaurante Andrés Carne de Res de sería la encargada de planeación de espectáculos del lugar.

