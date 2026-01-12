Daniela Martínez Actriz de Los Hilos del Pasado termina su relación con famoso actor: su amor nació en una telenovela La actriz Daniela Martínez rompió el silencio sobre su ruptura con Andrés Vázquez, a quien conoció durante las grabaciones de la telenovela Mi Fortuna es Amarte.



Daniela Martínez, actriz de Los Hilos del Pasado, terminó su relación con Andrés Vázquez, actor que conoció durante las grabaciones de la telenovela Mi Fortuna es Amarte.

La intérprete, de 23 años, reveló a Edén Dorantes que se siente “muy en paz” tras la ruptura, alegando que su historia de amor con Vázquez será irrepetible.

“Estoy soltera… Muy bien (me ha caído la soltería). Le tengo mucho cariño… Me alegro muchísimo de sus éxitos… El amor nunca se va a ir, creo que es algo que no voy a volver a vivir…”, expresó el 9 de enero.

“Creo que lo que vivimos se vive solo una vez. Sin embargo, creo que gracias a Dios tengo muchísimo trabajo que me ha distraído mucho. He tenido a mi familia cerca, a mis amigos más cerca que nunca, entonces, la verdad me siento muy en paz hoy en día”, sentenció sin revelar detalles sobre la causa de su ruptura.

Los rumores sobre un aparente truene entre los actores comenzaron desde junio pasado, cuando dejaron de subir fotografías y videos juntos.

El amor que nació en una telenovela

Daniela Martínez y Andrés Vázquez se conocieron durante las grabaciones de la telenovela Mi Fortuna es Amarte, donde ella daba vida a la hija de Susana González y él, al hermano de David Zepeda.

En aquel entonces, Daniela sostenía una relación amorosa con Nicolás Haza, hijo de Ludwika Paleta. Luego de su ruptura, la actriz se dio una nueva oportunidad con Andrés, quien dio a conocer su romance en diciembre de 2023.