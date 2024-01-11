Daniela Martínez

‘Hija’ de Susana González sufre accidente mientras su novio aparece con moretones en la cara

Daniela Martínez compartió detalles de su incidente sobre hielo, mientras que Andrés Vázquez publicó fotos con el rostro lleno de moretones.

Por:
Univision
La actriz Daniela Martínez sufrió un accidente que la dejó con algunos moretones en su cuerpo. La ‘hija’ de Susana González en ‘Mi fortuna es amarte’ compartió en sus historias de Instagram una fotografía sobre su incidente.

Aunque la intérprete de 21 años no dio mayores detalles sobre su percance, sí señaló que todo sucedió mientras patinaba sobre hielo. Dos horas antes, la joven actriz se había dejado ver en medio de una clase de Pilates.

“No hagan carrerillas en patinaje sobre hielo…”, escribió este 10 de enero sobre la fotografía en la que únicamente mostró sus rodillas llenas de moretones.

Su novio aparece con un ojo morado

A la par de la publicación de Daniela Martínez, su novio, Andrés Vázquez, compartió un par de fotografías en Instagram con su rostro totalmente ‘golpeado’.

“¿Quién sigue?”, preguntó el actor en sus historias.

Aunque Andrés Vázquez no reveló la causa de los 'golpes' en su cara, posiblemente solo se trate de maquillaje de caracterización, ya que horas antes había dado pistas de encontrarse en su camerino.

El intérprete de 21 años fue confirmado como parte del elenco de la telenovela ‘El amor no tiene receta’ el 20 de diciembre de 2023.

Daniela Martínez y Andrés Vázquez: un romance que traspasó la ficción

En 2021, los actores dieron vida a ‘Regina Cantú’ y ‘Pepe Pepe’ en ‘Mi fortuna es amarte’ (telenovela que puedes ver en ViX), quienes al final de la historia terminaron completamente enamorados.

Al igual que sus personajes en la telenovela, Daniela Martínez y Andrés Vázquez comenzaron una relación dos años después. Los detalles sobre su historia de amor no los han hecho públicos, sin embargo, desde que confirmaron su noviazgo, el 17 de diciembre de 2023, no han dejado de compartir fotografías juntos.

