‘Hija’ de Susana González sufre accidente mientras su novio aparece con moretones en la cara

Video ¿Hijo de Ludwika Paleta terminó con su novia? Borra sus fotos y aparece con actriz de Mi Fortuna Es Amarte

La actriz Daniela Martínez sufrió un accidente que la dejó con algunos moretones en su cuerpo. La ‘hija’ de Susana González en ‘Mi fortuna es amarte’ compartió en sus historias de Instagram una fotografía sobre su incidente.

Aunque la intérprete de 21 años no dio mayores detalles sobre su percance, sí señaló que todo sucedió mientras patinaba sobre hielo. Dos horas antes, la joven actriz se había dejado ver en medio de una clase de Pilates.

PUBLICIDAD

“No hagan carrerillas en patinaje sobre hielo…”, escribió este 10 de enero sobre la fotografía en la que únicamente mostró sus rodillas llenas de moretones.

Daniela Martínez sufrió un incidente mientras patinaba sobre hielo. Imagen Daniela Martínez / Instagram

Su novio aparece con un ojo morado

A la par de la publicación de Daniela Martínez, su novio, Andrés Vázquez, compartió un par de fotografías en Instagram con su rostro totalmente ‘golpeado’.

“¿Quién sigue?”, preguntó el actor en sus historias.

Aunque Andrés Vázquez no reveló la causa de los 'golpes' en su cara, posiblemente solo se trate de maquillaje de caracterización, ya que horas antes había dado pistas de encontrarse en su camerino.

Andrés Vázquez apareció con el ojo morado, pero posiblemente se trate de maquillaje. Imagen Andrés Vázquez / Instagram



El intérprete de 21 años fue confirmado como parte del elenco de la telenovela ‘El amor no tiene receta’ el 20 de diciembre de 2023.

Daniela Martínez y Andrés Vázquez: un romance que traspasó la ficción

Daniela Martínez y Andrés Vázquez se conocieron en la telenovela 'Mi fortuna es amarte'. Imagen Andrés Vázquez Instagram / Daniela Martínez Instagram