Famosos Actriz de ‘If I Were You’ solicita ante la ley poder morir por eutanasia: ya ha atentado contra su vida Claire Brosseau interpuso en un Tribunal canadiense que se le permita ser sometida al procedimiento clínico que acabaría con su vida. Ella afirma que ha sufrido por años de enfermedades mentales.



Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas, puede encontrar ayuda inmediata en inglés y español en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio, llamando al 1-800-273-8255 o entrando a este sitio web.

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Claire Brosseau, actriz conocida por sus papeles en películas como ‘If I Were You’ y ‘Happily Ever After’, está solicitando ante la ley poder morir mediante eutanasia.

Este lunes 5 de mayo, a las afueras del Tribunal Superior de Justicia de Ontario, en Toronto, ella declaró que ha presentado una moción de urgencia para que le permitan ser sometida al procedimiento clínico que acaba con la vida.

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“Es insoportable. Cada mañana que me despierto pienso que no voy a poder terminar el día”, dijo, de acuerdo con Canadian Press.

“El gobierno debería hacer lo correcto y levantar la exclusión que me niega el alivio a mi dolor que tanto necesito”, señaló.

Claire Brosseau afirma que sufre problemas de salud mental

La estrella afirma que ha luchado contra problemas de salud mental, incluyendo diagnósticos de trastorno bipolar tipo 1, trastorno de estrés postraumático y trastornos de alimentación.

Claire Brosseau indicó que está luchando por su derecho de fallecer porque, a pesar de tener “una abundancia de riquezas”, lo que incluye a su familia devota, amigos y a su perrita Olive, ya no puede con el “sufrimiento inaguantable”.

Pese a sus argumentos, ella no cumple los requisitos de la legislación canadiense sobre la asistencia médica para morir.

Actualmente, dicha normativa precisa que esa alternativa aplica para personas mayores de 18 años que padecen una afección grave e incurable y se encuentran en estado de deterioro.

Aunque también incluye a aquellos que presentan un “sufrimiento intolerable” que no puede aliviarse, excluye a la gente que sólo tienen desordenes psicológicos.

“Se trata de un recurso extraordinario que estamos interponiendo, pero la situación en la que se encuentra Claire también es extraordinaria”, expresó Michael Fenrick, su abogado.

Ella señaló que no había salido de su casa desde enero y que hizo una excepción para acudir a la corte. Igualmente, externó que rara vez habla con alguien.

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Claire Brosseau ha atentado contra su vida

The New York Times expone que Claire Brosseau manifestó que se vio obligada a recurrir a la eutanasia tras haber fracasado en múltiples intentos anteriores de suicidarse.

Ella, refiere el diario, tuvo una sobredosis de medicamentos, se cortó las muñecas e incluso comer cacahuates, a los que es en extremo alérgica.

Sus papás admitieron que se quedaron horrorizados cuando la artista les contó por primera vez sus planes para acabar con su existencia, a pesar de gozar de buena salud física.