famosos enfermos Actriz de ‘Alborada’ sufriría recaída del cáncer tras superar infarto cerebral: este sería su estado La estrella de telenovelas Olivia Bucio se encontraría nuevamente bajo tratamiento para erradicar las células cancerosas de su cuerpo, de acuerdo con su amigo, el productor Claudio Herrera.



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Olivia Bucio, querida actriz reconocida por sus papeles en telenovelas como ‘Alborada’, ‘Rubí’ y ‘Mi marido tiene más familia’, entre otras, estaría nuevamente luchando contra el cáncer.

Fue en 2022 cuando la artista superaba el cáncer de mama, el cual coincidió con un infarto cerebral, el cual derivó en complicaciones que la alejaron de los reflectores, de acuerdo con TVyNovelas.

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Sin embargo, presuntamente la enfermedad habría regresado, por lo que ella estaría bajo tratamiento para erradicar las células cancerosas de su cuerpo.

¿Cómo se encuentra Olivia Bucio?

Fue el amigo cercano de Olivia Bucio, Claudio Herrera, quien dio a conocer el diagnóstico en entrevista para la mencionada revista.

El productor teatral no profundizó en detalles, pero sí permitió conocer cómo se encuentra la intérprete en este momento.

“Sé que está controlado todo. La última vez que hablé con ella, hace poquito, iba mejor, y me dijo: ‘En un par de meses voy para ver la obra y estar con ustedes’. Es una linda mujer, querida y respetada”, declaró.

Aparentemente, ella se encontraría esperanzada de pronto acudir a una función de la puesta en escena ‘El Fantasma de la ópera’, producida por Herrera.

Según el medio, que cita al entorno de Bucio, esta “estaba muy entusiasmada con volver a los foros de televisión y por ello, fue un golpe muy duro el que recibió con dicha noticia”.

No obstante, “sus hijos la están cuidando para que pueda recuperarse por completo”, se reporta al respecto de su situación.

Hasta el momento, ni ella ni sus parientes se han pronunciado para confirmar lo revelado. Claudio destacó que la estrella de melodramas “ha sido hermética sobre su estado de salud”.