¿Actor de Rosa Salvaje mintió de su situación de calle?: revelan quién sería su esposa y presunto engaño

Alejandro Landero habría cometido presunta estafa al supuestamente mentir sobre su situación de calle. Reportan que el actor de Rosa Salvaje habría cometido usufructo.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Actor de Rosa Salvaje que vive en la calle con sus mascotas revela trastorno mental que padece

Alejandro Landero habría mentido sobre la situación de calle que enfrenta. Según reportes del presentador Mich Rubalcava, el actor de Rosa Salvaje habría sido lanzado del lugar en el que vivía tras supuestamente cometer usufructo junto a su esposa, quien sería la actriz Patricia Larrañaga.

“Llevan años Patricia Larrañaga y Alejandro Landero siendo pareja (…) No es ninguna situación de calle, los acaban de sacar de un departamento (…) En ese departamento vivía una viejita que se llamaba Melissa (…) El departamento ella se lo apropió usando de pretexto que cuidaba durante la pandemia a una ancianita (…) que tenía el usufructo del departamento hasta su muerte”, contó en su show de YouTube el 22 de octubre.

“Se muere la señora y no le reportan al dueño del departamento (…) vendieron todas las cosas que había (…) y así consiguieron dinero (…) el dueño se entera y no los podía sacar”, declaró.

El comunicador resaltó que, ante este supuesto panorama, Alejandro y Patricia habrían comenzado a solicitar ayuda, presuntamente, de manera fraudulenta.

“Como todo el mundo conoce a Paty (…) mandó a Alejandro a dar lástima con los animalitos”, sentenció.

Alejandro Landero con Patricia Larrañaga.
Alejandro Landero con Patricia Larrañaga.
Imagen Patricia Larrañaga / Instagram

¿Quién sería la esposa de Alejandro Landero?

Patricia Larrañaga se describe en Instagram como actriz y empresaria de espectáculos. La mujer es madre de tres hijos, Camila, Paty y Andrew, este último sería un famoso ‘influencer y fruto de su matrimonio con el actor Gerardo Acuña.

Alejandro Landero con su familia política.
Alejandro Landero con su familia política.
Imagen Patricia Larrañaga / Instagram


En cuanto a su relación con Alejandro Landero, en octubre de 2023, Larrañaga celebró tres años junto al actor de Rosa Salvaje. El 2 de agosto de 2025, ella compartió su última fotografía con él.

