Actor de Rosa Salvaje confiesa que su esposa es "gente pública": no quiere decir su nombre por esta razón
Alejandro Landero aclaró si fue abandonado por su familia y reveló que su esposa es "gente pública". Además, dio detalles sobre cómo fue que llegó a esa precaria situación.
Alejandro Landero, actor de Rosa Salvaje que se encuentra en situación de calle, reveló que su esposa es “gente pública” ante los rumores de que supuestamente fue abandonado por ella y por sus presuntos hijos.
De acuerdo con el actor, si bien es cierto que está “viviendo en una situación precaria”, su esposa está “preocupada” por él. Sin embargo, no quiso revelar su identidad por una importante razón.
“Claro que están preocupados por mí. Yo no tengo hijos. (Mi esposa y su familia) están aquí, pero no te voy a decir su nombre porque no quiero que lo ataquen. Son gente pública y no quiero que se sepa”, declaró a TVNotas el 20 de octubre.
“Mi familia ha estado conmigo, en las buenas y en las malas. Eso quiero que quede muy claro”, insistió.
El intérprete destacó que su familia política siempre ha estado con él “en todo momento”. Incluso, subrayó que en ningún momento ha estado “abandonado”.
“Sí, es una situación precaria, definitivamente, pero no es una situación como tal de calle, de que estoy abandonado. Mi familia política ha estado conmigo en todo momento; los hijos de mi hermano me han estado apoyando. Simplemente, yo me iba a ir a Puerto Vallarta, a regresarme allá; allá tengo planes y proyectos. Me habían ofrecido una ayuda que al final no pudo concretarse… Se complicó”, explicó.
Landero no quiso entrar en detalles sobre la situación que atraviesa, sin embargo, aseguró que su objetivo es trasladarse a Puerto Vallarta, en donde planea comenzar un proyecto de turismo incluyente a beneficio de personas autistas o con TDAH como él.
“Yo quiero regresar a hacer eso, lo que me quede de vida. Me he dado cuenta de que faltan muchas cosas. No estamos preparados para ofrecerle trabajo con neurodivergencias; no sabemos cuáles son sus necesidades. A las personas con discapacidad visible o no visible, no se les sabe tratar”, destacó.
Finalmente, declaró que pasar unos días en la calle, junto a sus cuatro gatos y su perro, fue una “decisión consciente”, ya que no está dispuesto a abandonarlos.
“No tuve a dónde ir y no iba a dejar a mis niños (sus mascotas). Por eso estoy aquí, no porque me falte, no porque sea yo nada. Es simplemente porque somos una unidad familiar. Somos un perro y cuatro gatos. No los voy a abandonar”, sentenció.
¿Quién es Alejandro Landero?
Alejandro Landero es un famoso actor de telenovelas de la década de los ochenta. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran ‘Monte Calvario’, ‘Pasión y Poder’, ‘Vivir un poco’ y ‘Rosa Salvaje’.