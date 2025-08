Actor español a punto de morir en pleno escenario: revelan que “su corazón se detuvo”

De acuerdo con la actriz Inma Cedeño, Jesús Lozano no sufrió un infarto sino una “parada cardiorrespiratoria” de la que logró salvarse gracias a la oportuna intervención del equipo médico del teatro

Sale a la luz último mensaje de Yanin Campos: ¿quién era la ex 'MasterChef México' que murió?

Lucero revela la razón por la que no haría una gira de conciertos con su hija Lucerito

“ El teatro no solo nos da vida. Esta vez, le salvó la vida a Jesús” , dijo Cedeño a través de un comunicado.



“Sufrió una parada cardiorrespiratoria. No fue un desvanecimiento. No fue un infarto. Su corazón se detuvo (…) se salvó porque estábamos en un lugar preparado, con desfibrilador y con personas capaces de actuar con rapidez y sin dudar”, explicó y subrayó: “probablemente hoy no lo estaríamos contando”.