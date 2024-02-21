Actor de ‘El Maleficio' es novio de famosa conductora: así la sorprendió en su cumpleaños

Video ¿En el set de 'El Maleficio' ocurren fenómenos paranormales? Esta vez le tocó a Alejandro Ávila

Markin López, quien da vida a ‘Capitán’ en ‘El Maleficio’, mantiene una relación desde hace meses con la conductora Alex Garza, a quien este 20 de febrero sorprendió en su cumpleaños.

La conductora compartió en Instagram detalles de la sorpresiva visita que le hizo el actor en el programa de radio ‘¡Ya Párate!’, donde antes de entrar a la cabina, fingió ser alguien del público en una llamada.

“Oye Alexita, muchas felicidades. Siempre has sido mi crush. Cuando supe que tenías novio me agüité mucho. ¿No hay forma de competir con ese vato? Oye, es que la verdad sí tenía muchas ganas de felicitarte porque te escucho desde hace mucho… Me pone muy nervioso hablar contigo”, se le escucha decir a Markin López minutos antes de ingresar a la cabina de ‘¡Ya Párate!’.

Markin López y Alex Garza destaparon su noviazgo en noviembre de 2023. Imagen Alex Garza / Instagram



Además de este video, Alex Garza compartió una serie de fotografías de su festejo, donde como pocas veces se dejó ver al lado del también actor de ‘Vecinos’ (serie que puedes ver en ViX).

“¡Un 20 de febrero más! Y yo no puedo estar más agradecida y feliz por tantas bendiciones, por la salud, por mi familia, por el amor bonito que me rodea y tengo a mi lado @mknlopez, por poder vivir de lo que me apasiona y por tener una oportunidad más para lograr más sueños. Gracias de verdad por tanto cariño”, anotó.

¿Quién es Alex Garza, novia de Markin López?

Rosa Alejandra Garza Guizar, mejor conocida como Alex Garza, nació el 20 de febrero de 1988 en Monterrey, Nuevo León. La joven, que es 5 años menor que Markin López, es actriz y cantante. Sin embargo, desde mediados de 2018 se desempeña como conductora del programa de radio ‘¡Ya Párate!’.

Los famosos son muy discretos con su relación. Imagen Alex Garza / Instagram



Markin López y Alex Garza han mantenido su romance lejos de los reflectores. Los famosos se dejaron ver juntos por primera vez a finales de noviembre de 2023.