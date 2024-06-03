5 rituales de Feng Shui para iniciar junio: Atraerás la abundancia y la buena suerte a tu hogar

El Feng Shui es una práctica china ancestral que ha sido transmitida a lo largo de los siglos. Según esta disciplina, cada comienzo de mes brinda una oportunidad para renovarse y atraer energías positivas. Si estás interesado en mejorar tu fortuna y atraer buena suerte, aquí tienes algunos rituales de Feng Shui que puedes realizar en tu hogar durante el mes de junio. Además de ser sencillos, estos rituales te ayudarán a iniciar con el pie derecho este nuevo mes.

Rituales de Feng Shui para mejorar tu fortuna y atraer la buena suerte

PUBLICIDAD

Decir en voz alta afirmaciones de abundancia

Las afirmaciones son declaraciones cortas y poderosas que te permiten estar conscientemente en control de tus pensamientos. Al repetirlas, se convierten en creencias que dan forma a tu realidad.

De acuerdo con la astróloga Imani Quinn, coautora del libro "Astrology SOS: An Astrological Survival Guide to Life," recitar afirmaciones de abundancia de manera diaria en voz alta es efectivo para atraer la buena suerte. Si no conoces alguna afirmación, te compartimos la siguiente: "Soy un ser abundante lleno de bendiciones a mi alrededor. Soy un recipiente para la suerte y la bondad siempre me rodea."

Feng Shui altar at home in living room or bed room. Attracting wealth and prosperity concept. Crystal clusters, wire tree with gemstones, golden smili Imagen Grosby Group

Compra para tu hogar una planta de dinero

La tiktoker y experta en el hogar Neat Caroline asegura que tener una planta de dinero en tu hogar puede invitar a la fortuna y la buena suerte. Esta planta, también conocida como Plectranthus verticillatus, es una especie ornamental popular por sus hojas redondeadas y brillantes que se asemejan a monedas, lo que la vincula con el Feng Shui.

Es importante cuidarla y regarla diariamente con la intención de abundancia en mente, enfocándote en las áreas de tu vida donde deseas ver prosperidad financiera y energética.

Espolvorear canela en la entrada de tu hogar

Durante siglos, la canela ha sido considerada por diversas civilizaciones como un poderoso agente curativo con altas cualidades vibratorias que atraen la prosperidad. Por ello, muchas personas aseguran que espolvorear un poco de esta especia en la puerta de tu casa sirve para atraer energéticamente la buena fortuna.

PUBLICIDAD

El ritual es sencillo: coloca una cucharada de canela molida en la palma de tu mano dominante y, en voz alta, pronuncia la siguiente frase: "Soplo esta canela para darle la bienvenida a la abundancia en mi vida". Luego, párate afuera de la entrada y, mirando hacia adentro, sopla tres veces para esparcirla.

Imagen Shutterstock

Hacer un ritual de laurel y azúcar para la buena suerte

De acuerdo con las enseñanzas del feng shui, los problemas en algún aspecto de la vida pueden ser causados por un bloqueo de energía en nuestro hogar o en nuestra vida. La solución para eliminar las malas vibraciones es recurrir a los elementos: hojas de laurel y un poco de azúcar.

Para atraer la abundancia y proteger tu energía, existe un ritual de feng shui muy efectivo. Consiste en colocar en un recipiente ocho hojas de laurel, un puñado de azúcar y algunos trozos pequeños de carbón o, en su defecto, un algodón mojado con alcohol.

Lo primero es encender el carbón o el alcohol y, una vez que el laurel y el azúcar comiencen a emitir humo, recorre lentamente cada habitación de tu casa, desplazándote de norte a sur con el cuenco.

Es importante remarcar que estos rituales deben ir acompañados de intenciones positivas, esfuerzo, trabajo y fe, pues si bien el feng shui es una guía, su efectividad depende de las personas.

Lavar tus manos con sal

Según el Feng Shui, las manos son canales para la energía vital, y en el día a día, pueden acumular energías negativas, impidiendo que fluya correctamente la energía. Al lavar tus manos con sal, eliminas cualquier mala vibración, permites que fluya correctamente la energía y atraes la buena suerte.

PUBLICIDAD

El siguiente video de TikTok te explicará cómo hacerlo paso a paso.